रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के उन नेताओं में से हैं जिनकी कार कलेक्शन उनकी पावरफुल इमेज जितनी ही मशहूर है. पुतिन अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं और इसी वजह से उनकी लग्जरी और हाई-सेक्योरिटी कारों की चर्चा फिर से बढ़ गई है. उनकी कारें सिर्फ शौक नहीं, बल्कि रूस की एडवांस इंजीनियरिंग, बेहतरीन सुरक्षा तकनीक और उनके पर्सनल स्टाइल का मजबूत उदाहरण मानी जाती हैं. आइए उनके कार कलेक्शन पर नजर डालते हैं.

Aurus Senat

पुतिन की सबसे फेमस कार Aurus Senat है, जिसे दुनिया “रोलिंग फोर्ट्रेस” यानी पहियों पर चलता किला कहती है. ये रूस में ही विकसित की गई अल्ट्रा-आर्मर्ड लिमोज़ीन है. इसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि यह गोलियों, ग्रेनेड और बड़े धमाकों को भी झेल सकती है. इस कार में आग लगने पर ऑटो-एक्सटिंग्विश सिस्टम, एयर-सर्कुलेशन मॉड्यूल और इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम जैसी बेहतरीन फीचर्स हैं. इंटीरियर की बात करें तो यह किसी 7-स्टार होटल के प्राइवेट सूट जैसा लगता है. लेदर सीट्स, स्पेशल टिंटेड ग्लास और हैंडक्राफ़्टेड डिटेलिंग इसे दुनिया की सबसे प्रीमियम कारों में शामिल करती है.

Mercedes-Benz S-Class Pullman

रूसी राष्ट्रपति होने के बावजूद पुतिन की कलेक्शन में लंबे समय तक Mercedes-Benz S-Class Pullman AMG Guard भी शामिल रही है. ये दुनिया की सबसे सुरक्षित और आरामदायक बुलेटप्रूफ लिमोजीन में गिनी जाती है. राजकीय मुलाकातों और विदेशी दौरों में पुतिन कई बार इसी कार का इस्तेमाल करते दिखे हैं. इसमें VIP लेवल सुरक्षा, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम और Extra लंबा केबिन मिलता है, जिसे खास तौर पर राष्ट्राध्यक्षों के लिए डिजाइन किया गया है.

Lada और Volga