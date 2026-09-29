पुलिस ने भेजा गलत चालान तो क्या करें? ऑनलाइन आवेदन से कोर्ट तक प्रोसेस जानें

आजकल ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान काफी हद तक ऑनलाइन सिस्टम के जरिए जारी किए जाते हैं. कैमरे या ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के आधार पर वाहन नंबर से e-Challan बन सकता है. लेकिन कई बार वाहन नंबर गलत दर्ज होने, फोटो या लोकेशन में गड़बड़ी या किसी दूसरी वजह से ऐसा चालान आ सकता है, जो आपने किया ही नहीं.

ऐसी स्थिति में घबराकर तुरंत चालान भरने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले चालान की जानकारी जांचें और अगर गलती है तो उपलब्ध आधिकारिक शिकायत व्यवस्था का इस्तेमाल करें. जानें गलत चालान कटने पर क्या करना चाहिए.

सबसे पहले चालान की जानकारी चेक करें

गलत चालान की शिकायत करने से पहले उसका स्टेटस देखना जरूरी है. इसके लिए सरकारी e-Challan पोर्टल पर चालान नंबर, वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित जानकारी के जरिए रिकॉर्ड देखा जा सकता है. वहां चालान की तारीख, कीमत, स्थिति और संबंधित विभाग जैसी जानकारी दिखाई जाती है. अगर चालान में ऐसी जानकारी है जिससे साफ पता चलता है कि गलती हुई है, तो उसका स्क्रीनशॉट और उपलब्ध फोटो/दस्तावेज सुरक्षित रख लें.

ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?

MoRTH के e-Challan पोर्टल पर Raise Grievance की सुविधा उपलब्ध है. शिकायत के दौरान चालान नंबर, वाहन या DL नंबर, राज्य, शहर और चालान से जुड़ी समस्या की जानकारी मांगी जाती है. अपनी समस्या बताने के लिए सीमित शब्दों में विवरण दर्ज करने और संबंधित इमेज अपलोड करने का विकल्प भी दिया गया है. ध्यान रखें कि सभी राज्यों के चालान की शिकायत एक ही पोर्टल पर एक जैसी प्रक्रिया से नहीं होती. आधिकारिक पोर्टल खुद बताता है कि कुछ राज्यों के लिए शिकायत NextGen e-Challan व्यवस्था पर और दिल्ली के चालान के लिए Delhi Traffic Police पोर्टल पर की जाती है.

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शिकायत के साथ क्या सबूत दें?

अगर चालान गलत है तो सिर्फ गलत चालान है लिखने के बजाय सबूत देना ज्यादा उपयोगी रहेगा. जैसे अगर चालान में गलत वाहन दिखाया गया है तो अपनी गाड़ी की फोटो, RC या संबंधित रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं अगर चालान में दिखाई गई तारीख या जगह पर आपकी गाड़ी वहां नहीं थी, तो उस दावे को साबित करने वाले उपलब्ध दस्तावेज भी संभालकर रखें. शिकायत में केवल सही जालकारी लिखें और गलत जानकारी देने से बचें.

शिकायत से समाधान न हो तो क्या करें?

अगर चालान का मामला आगे बढ़कर वर्चुअल कोर्ट में पहुंच गया है, तो उसे वहां भी देखा जा सकता है. वर्चुअल कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर Challan/Vehicle Number के जरिए केस खोजने की सुविधा उपलब्ध है. इसके अलावा मोबाइल नंबर, CNR या पार्टी के नाम से भी केस खोजा जा सकता है.

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