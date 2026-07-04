सीधे अकाउंट में आएगी सब्सिडी, लॉन्च हुआ पोर्टल, EV पर ऐसे मिलेगा रोड टैक्स माफ का फायदा

अगर आप दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है. दरअसल, दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी 2026 के तहत एक नया EV सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है. इस पोर्टल की मदद से इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वाले लोग घर बैठे ऑनलाइन सब्सिडी, रोड टैक्स में छूट और दूसरे प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकेंगे. सरकार का कहना है कि इस पूरे प्रोसेस को डिजिटल बनाया गया है ताकि लोगों को फायदा मिल सके और सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े.

सीएम रेखा गुप्ता ने पोर्टल लॉन्च करते हुए बताया कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर आकर्षित करना है. नई EV पॉलिसी के तहत गाड़ी खरीदने पर सब्सिडी के साथ-साथ पुरानी प्रदूषण फैलानी वाली गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर भी ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा. इसके अलावा 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी गई है, जिससे गाड़ी खरीदने की कुल लागत काफी कम हो जाएगी.

कैसे पोर्टल पर अप्लाई करना होगा?

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें गाड़ी खरीदने और उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) मिलने के 30 दिनों के अंदर EV सब्सिडी पोर्टल पर अप्लाई करना होगा. आवेदन के समय आधार कार्ड, गाड़ी की RC, वोटर आईडी जैसे जरूरी डॉक्पयूमेंट्स अपलोड करने होंगे. कंपनियों के लिए GSTIN, PAN और बैंक खाते की जानकारी भी मांगी जाएगी.

नई व्यवस्था के तहत गाड़ी के मॉडल की मंजूरी, सब्सिडी की जांच, स्क्रैपेज इंसेंटिव और टैक्स छूट जैसे सभी प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन होंगे. सरकार का दावा है कि डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद बैंक खाते में निर्धारित समय के अंदर सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे. इससे पूरा प्रोसेस तेज हो जाएगा.

नए पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनेंगे

दिल्ली सरकार का मानना है कि नई EV पॉलिसी से दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, जिससे वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही साथ ही आने वाले सालों में हजारों नए पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन भी बनेंगे. ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक कार चार्ज करने में किसी तरह की परेशानी न हो. सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली को देश के सबसे बड़े और मॉडर्न इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब के तौर पर विकसित किया जाए.

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