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हिंदी न्यूज़ऑटोसीधे अकाउंट में आएगी सब्सिडी, लॉन्च हुआ पोर्टल, EV पर ऐसे मिलेगा रोड टैक्स माफ का फायदा

सीधे अकाउंट में आएगी सब्सिडी, लॉन्च हुआ पोर्टल, EV पर ऐसे मिलेगा रोड टैक्स माफ का फायदा

EV Subsidy Portal: सीएम रेखा गुप्ता ने पोर्टल लॉन्च करते हुए बताया कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर आकर्षित करना है. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 04 Jul 2026 10:14 AM (IST)
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अगर आप दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है. दरअसल, दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी 2026 के तहत एक नया EV सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है. इस पोर्टल की मदद से इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वाले लोग घर बैठे ऑनलाइन सब्सिडी, रोड टैक्स में छूट और दूसरे प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकेंगे. सरकार का कहना है कि इस पूरे प्रोसेस को डिजिटल बनाया गया है ताकि लोगों को फायदा मिल सके और सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े. 

सीएम रेखा गुप्ता ने पोर्टल लॉन्च करते हुए बताया कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर आकर्षित करना है. नई EV पॉलिसी के तहत गाड़ी खरीदने पर सब्सिडी के साथ-साथ पुरानी प्रदूषण फैलानी वाली गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर भी ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा. इसके अलावा 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी गई है, जिससे गाड़ी खरीदने की कुल लागत काफी कम हो जाएगी.

कैसे पोर्टल पर अप्लाई करना होगा?

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें गाड़ी खरीदने और उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) मिलने के 30 दिनों के अंदर EV सब्सिडी पोर्टल पर अप्लाई करना होगा. आवेदन के समय आधार कार्ड, गाड़ी की RC, वोटर आईडी जैसे जरूरी डॉक्पयूमेंट्स अपलोड करने होंगे. कंपनियों के लिए GSTIN, PAN और बैंक खाते की जानकारी भी मांगी जाएगी. 

नई व्यवस्था के तहत गाड़ी के मॉडल की मंजूरी, सब्सिडी की जांच, स्क्रैपेज इंसेंटिव और टैक्स छूट जैसे सभी प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन होंगे. सरकार का दावा है कि डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद बैंक खाते में निर्धारित समय के अंदर सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे. इससे पूरा प्रोसेस तेज हो जाएगा.

नए पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनेंगे

दिल्ली सरकार का मानना है कि नई EV पॉलिसी से दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, जिससे वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही साथ ही आने वाले सालों में हजारों नए पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन भी बनेंगे. ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक कार चार्ज करने में किसी तरह की परेशानी न हो. सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली को देश के सबसे बड़े और मॉडर्न इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब के तौर पर विकसित किया जाए. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 04 Jul 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Auto News Car News DELHI CM REKHA GUPTA EV Subsidy Portal
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