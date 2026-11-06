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हिंदी न्यूज़ऑटोVehicle Scrappage Benefits: पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर कितना फायदा, नई कार पर कितनी मिल रही छूट?

Vehicle Scrappage Benefits: पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर कितना फायदा, नई कार पर कितनी मिल रही छूट?

Vehicle Scrappage Benefits: पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर कितना फायदा मिलता है और नई कार खरीदने पर कितनी छूट मिल रही है.जानिए वाहन स्क्रैपेज नीति के सभी बड़े फायदों की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 11:47 AM (IST)
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Vehicle Scrappage Benefits: अगर आप भी दिवाली या साल के अंत तक नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और अपनी पुरानी कार को कबाड़ में बेचने की सोच रहे हैं. तो यह खबर आपके लिए ही है. क्योंकि नई कार खरीदने से पहले अगर आप अपनी पुरानी कार को स्क्रैपेज निति के हिसाब से कबाड़ में देते हैं तो आपको काफी फायदा मिल सकता है.

दरअसल सरकार प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी गाड़ियों को कम कराना चाहती है जिसके चलते स्क्रैपेज में अच्छा फायदा मिल जाता है. चलिए जानते हैं कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने पर आपको कितने तरह के फायदे मिलते हैं और नई कार खरीदने पर कितनी छूट मिल रही है.

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स्क्रैप वैल्यू में होता है अच्छा फायदा

आपको बता दें कि जब आप अपनी पुरानी कार को किसी रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर पर जमा करते हैं. तो कंपनी आपको उस गाड़ी के वजन और मेटल के हिसाब से पैसे देती है. जिसके चलते आपकी स्क्रैप वैल्यू पुरानी कार की एक्स-शोरूम कीमत का 4 से 6 प्रतिशत तक हो सकती है.

जबकि इसके अलावा आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है जो आगे नई गाड़ी खरीदने के समय बहुत काम आता है. इस तरह आपकी कबाड़ हो चुकी गाड़ी भी खाली हाथ नहीं जाने देती है और आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं.

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रोड टैक्स में मिलता है फायदा

वहीं स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर सरकार की तरफ से आपको नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर भी ऑफर दिया जाता है. नई प्राइवेट कार खरीदने पर राज्य सरकारों द्वारा रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की सीधी छूट दी जाती है.

जिससे आपकी हजारों रुपयों की बचत हो जाती है. वहीं अगर आप कोई कमर्शियल गाड़ी खरीदते हैं तो वहां भी 15 प्रतिशत तक की टैक्स छूट का नियम बनाया गया है. जिसके चलते यह फायदा सीधे आपके बैंक खाते और जेब पर असर डालता है. जिससे नई गाड़ी खरीदना काफी सस्ता हो जाता है.

रजिस्ट्रेशन फीस भी हो जाती है

जानकारी दें दे कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने का एक और बड़ा फायदा यह है कि जब आप नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं. तो सरकार आपसे कोई फीस नहीं लेती है. स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहन के रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ कर दी जाती है.

इस छोटी सी दिखने वाली बचत से भी ग्राहकों को RTO के चक्कर काटने और फालतू पैसे देने से बड़ी राहत मिलती है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठाएं और नई गाड़ियां खरीदें.

कंपनियों की तरफ से स्पेशल डिस्काउंट

बता दें कि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि कार कंपनियां भी स्क्रैप सर्टिफिकेट दिखाने वाले ग्राहकों को अपनी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं. नई पैसेंजर कार खरीदने पर कंपनियां एक्स-शोरूम कीमत पर 1.5 से 3 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट देती हैं.

अगर इन सभी फायदों को जोड़ लिया जाए तो पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराकर नई कार खरीदने पर कुल मिलाकर 50 हजार से लेकर 60 हजार रुपये या उससे भी ज्यादा की बचत आसानी से हो जाती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 11:47 AM (IST)
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