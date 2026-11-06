Ducati Desmo450 EDX: इस समय लोगों की नार्मल बाइक से ज्यादा स्पोर्ट्स और लग्जरी बाइक्स पसंद आती है. इस लिए मार्केट में हमें बेहद ही महंगी बाइक देखने को मिलती हैं. लेकिन आज हम जिस बाइक की बात करने जा रहे हैं उतने पैसे में आप एक बेहद ही शानदार SUV कार खरीद सकते हैं.

दरअसल हम बात कर रहें हैं डुकाटी की नई बाइक्स की. कंपनी ने भारत में Ducati Desmo450 EDX और Desmo450 MX Factory नाम की बाइक्स लॉन्च की है. बता दें कि कंपनी ने इनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.55 लाख रुपये रखी है.

कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

आपको बता दें कि भारतीय बाजार में Ducati Desmo450 EDX वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.55 लाख रुपये है. वहीं Desmo450 MX Factory की एक्स-शोरूम कीमत 21.26 लाख रुपये तक जाती है.

देश भर में डुकाटी की आधिकारिक डीलरशिप पर इनकी बुकिंग्स चालू हो चुकी हैं. 20 लाख रुपये के बजट में आम तौर पर महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो-एन या टाटा हैरियर जैसी मिड-साइज लग्जरी एसयूवी गाड़ियां आ जाती हैं. जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बाइक्स कितनी ज्यादा महंगी हैं.

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मिलता है गाड़ी में दमदार इंजन

कंपनी ने इन दोनों मोटरसाइकिलों में 449.6cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है. जो डुकाटी की पेटेंटेड डेस्मोड्रोमिक वाल्व टाइमिंग तकनीक पर काम करता है. इसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंपनी अपनी मोटोजीपी और वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप की रेसिंग मशीनों में भी करती है. यह पावरफुल इंजन 9,400 rpm पर 63.5 hp की मैक्सिमम पावर और 7,500 rpm पर 53.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है.

दोनों वेरिएंट्स के अलग-अलग फीचर्स

जानकारी दें दे कि Ducati Desmo450 EDX मॉडल को खास तौर पर एंड्यूरो और लंबी ट्रेल राइडिंग के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें 8.5-लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक, स्किड प्लेट, हैंडगार्ड और साइड स्टैंड जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स दिए गए हैं.

वहीं दूसरी तरफ Desmo450 MX Factory एक पूरी तरह से कॉम्पिटिशन मोटोक्रॉस बाइक है. जिसमें वजन कम रखने के लिए 7.2-लीटर का टैंक, शोवा के फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन और अक्रापोविक का फुल-टाइटेनियम एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है.

एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और राइडिंग मोड्स

बता दें कि डुकाटी ने इन दोनों ऑफ-रोड मशीनों को बेहद सुरक्षित और हाई-टेक बनाने के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज दिया है. इसमें क्लोज्ड-लूप डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है. जो हवा में छलांग लगाते ही खुद-ब-खुद काम करना बंद कर देता है.

जबकि इसके साथ ही बाइक्स में पावर लॉन्च, इंजन ब्रेक कंट्रोल, बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर और अलग-अलग पावर व राइडिंग मोड्स भी दिए गए हैं. जो हर तरह के रास्तों पर राइडर को बेहतरीन कंट्रोल देते हैं.

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