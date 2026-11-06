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हिंदी न्यूज़ऑटोFerrari EV: Ferrari की Electric Car का ऐसा क्रेज, 2027 तक हुई Sold Out

Ferrari EV: Ferrari की Electric Car का ऐसा क्रेज, 2027 तक हुई Sold Out

Ferrari EV: फेरारी की पहली इलेक्ट्रिक कार को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. भारी मांग के चलते साल 2027 तक का पूरा स्टॉक पहले ही सोल्ड आउट हो चुका है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 07:02 AM (IST)
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Ferrari EV: पिछले कुछ दिनों से ऑटोमोबाइल मार्केट में EV गाड़ियों की खूब चर्चा रही है. क्योंकि कई लग्जरी कंपनियों ने अपनी इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की हैं. जबकि अब फेरारी को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आई है.

दरअसल कंपनी ने जब अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लूस लाने का ऐलान किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि इसका ऐसा गजब का क्रेज देखने को मिलेगा. बता दें कि फेरारी की नई इलेक्ट्रिक सुपरकार की मांग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लॉन्च से पहले ही साल 2027 तक का पूरा प्रोडक्शन और अलॉटमेंट पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुका है.

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फेरारी कंपनी का चला जादू

आपको बता दें कि फेरारी हमेशा से अपनी दमदार पेट्रोल इंजन वाली और बेहद ही तेज रफ्तार कारों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है. जबकि पेट्रोल से इलेक्ट्रिक की तरफ कदम बढ़ाना कंपनी के लिए एक बड़ा बदलाव था. लेकिन ग्राहकों ने कंपनी की इस नई कार को पहले की तरह ही प्यार दिया है.

कंपनी के CEO बेनेडेटो विग्ना ने खुद बताया है कि कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए दुनिया भर के अमीर ग्राहकों से उम्मीद से कहीं ज्यादा बुकिंग मिली है. फेरारी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी गाड़ी ने आते ही ऐसा रिकॉर्डतोड़ कारोबार किया है और आने वाले सालों की बुकिंग अभी से फुल हो चुकी है.

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शानदार परफॉर्मेंस और बैटरी पावर

फेरारी की सुपर इलेक्ट्रिक कार लूस को सिर्फ उसके ब्रांड नेम की वजह से ही नहीं बल्कि इसकी जबरदस्त पॉवर के लिए भी पसंद किया जा रहा है. क्योंकि लग्जरी ईवी में कंपनी ने अत्याधुनिक क्वाड-मोटर सेटअप और करीब 122 kWh का पावरफुल बैटरी पैक दिया है.

जिसके चलते यह कार लगभग 1,050 हॉर्सपावर की धमाकेदार ताकत पैदा करती है. जो गाड़ी को पलक झपकते ही रफ्तार पकड़ने में मदद करती है. यह कार महज 2.5 सेकंड के भीतर ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है. जिसके चलते स्पीड लवर इस गाड़ी को काफी पसंद कर रहे हैं.

बेहतरीन ड्राइविंग रेंज

जबकि परफॉर्मेंस के साथ-साथ लूस में लंबी दूरी तय करने की भी पूरी क्षमता दी गई है. एक बार फुल चार्ज करने पर यह लग्जरी कार 530 किलोमीटर से ज्यादा की शानदार ड्राइविंग रेंज देने का दावा करती है.

जिससे लंबे सफर में भी कोई परेशानी नहीं होगी. इसके अलावा फेरारी ने इसके डिजाइन और केबिन में भी बड़ा बदलाव किया है. यह फेरारी की उन चुनिंदा कारों में से है जिसमें बेहद आरामदायक 5-सीटर लेआउट और चार फुल-साइज पैसेंजर दरवाजे दिए गए हैं. जो इसे एक परफेक्ट प्रैक्टिकल सुपरकार बनाते हैं.

कीमत है काफी ज्यादा

आपको बता दें कि फेरारी की इस पहली इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत लगभग 8 से 10 करोड़ रुपये के आसपास है. इतनी भारी कीमत होने के बावजूद 2027 तक का स्टॉक बिक जाना यह साबित करता है कि अब दुनिया भर के सुपरकार खरीदार इलेक्ट्रिक तकनीक को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. पारंपरिक पेट्रोल इंजनों से अपनी पहचान बनाने वाली फेरारी ने यह साबित कर दिया है कि वह भविष्य की टेक्नोलॉजी की रेस में भी सबसे आगे रहने का दम रखती है.

यह भी पढ़ें: Hyundai Bayon Review: Creta से सस्ती, Venue से बड़ी, Hyundai Bayon में क्या है खास?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 07:02 AM (IST)
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