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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Valet Mode क्या होता है? जानिए कब और कैसे करें इसका सही इस्तेमाल

Car Valet Mode क्या होता है? जानिए कब और कैसे करें इसका सही इस्तेमाल

Car Valet Mode एक बहुत ही शानदार फीचर है जो आपकी कार की सुरक्षा और प्राइवेसी दोनों को बनाए रखता है. जानें कैसे ये फीचर होटल या पार्किंग में आपकी कार की सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Apr 2026 06:47 PM (IST)
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Car Valet Mode: आजकल लोग अपनी कार में जरूरी सामान जैसे लाइसेंस, आरसी और कार्ड्स रखते हैं ताकि सफर आसान रहे. लेकिन जब आप होटल या रेस्टोरेंट में कार किसी और को पार्क करने के लिए देते हैं, तो मन में एक डर रहता है कि कहीं कोई आपके सामान के साथ छेड़छाड़ न कर दे. ऐसे में Car Valet Mode एक बहुत काम का फीचर है जो आपकी कार और सामान दोनों को सुरक्षित रखता है.

Valet Mode एक सेफ्टी फीचर होता है, जिसे ऑन करने पर कार के कुछ जरूरी फंक्शन सीमित हो जाते हैं. इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति आपकी कार पार्क करेगा, वह सिर्फ उतना ही इस्तेमाल कर पाएगा जितना जरूरी है. इससे आपकी प्राइवेसी भी बनी रहती है और सामान भी सुरक्षित रहता है.

Car Valet Mode कैसे काम करता है?

जब आप Valet Mode को ऑन करते हैं, तो यह कार के कई फीचर्स को कंट्रोल कर देता है. अलग-अलग कंपनियों में इसके फीचर्स थोड़ा अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका काम लगभग एक जैसा होता है. सबसे पहले ये कार की स्पीड पर लिमिट लगा देता है, जिससे कोई भी आपकी कार को तेज नहीं चला सकता. इसके अलावा कुछ खास मोड जैसे स्पोर्ट्स मोड या ऑटो ड्राइव फीचर बंद हो जाते हैं, जिससे कार सामान्य तरीके से ही चलती है.

इस फीचर की एक खास बात ये है कि यह आपकी कार की डिग्गी और ग्लव बॉक्स को लॉक कर देता है. इससे आपके जरूरी कागज और सामान सुरक्षित रहते हैं. साथ ही, यह कार की स्क्रीन और नेविगेशन सिस्टम को भी बंद कर देता है, ताकि कोई आपकी पर्सनल जानकारी तक पहुंच न बना सके.

Car Valet Mode को कैसे चालू करें?

Car Valet Mode को ऑन करना काफी आसान होता है. आप इसे कार की स्क्रीन पर पिन डालकर चालू कर सकते हैं. कुछ कारों में ये फीचर मोबाइल ऐप या चाबी (Key Fob) के जरिए भी एक्टिव किया जा सकता है. जब आप इसे बंद करना चाहें, तो उसी पिन की मदद से इसे ऑफ कर सकते हैं.

Car Valet Mode का इस्तेमाल कब करना चाहिए?

जब भी आप अपनी कार किसी होटल, मॉल या रेस्टोरेंट में वैलेट पार्किंग के लिए देते हैं, तब इस फीचर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए. इससे आप बिना चिंता के अपनी कार किसी को भी दे सकते हैं. इसके अलावा अगर आप अपनी कार किसी दोस्त या दूसरे व्यक्ति को चलाने के लिए दे रहे हैं, तब भी यह फीचर काम आता है. इससे आप कार की स्पीड कंट्रोल में रख सकते हैं और सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: SUV लवर्स के मजे! जल्द लॉन्च होंगी Nissan Tekton समेत ये 5 पावरफुल SUVs, देखें लिस्ट

Published at : 20 Apr 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Auto News Car Safety Car Valet Mode
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