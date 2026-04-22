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हिंदी न्यूज़ऑटोRoyal Enfield Classic 350 vs Harley X440: कौन सी बाइक है ज्यादा दमदार? यहां जानें अंतर

Royal Enfield Classic 350 vs Harley X440: कौन सी बाइक है ज्यादा दमदार? यहां जानें अंतर

Royal Enfield Classic 350 और Harley X440 दोनों अपनी जगह बेहतरीन बाइक्स हैं. दोनों लगभग एक ही कीमत रेंज में आती हैं, आइए जानते हैं कि फीचर्स और सेफ्टी में किसका पलड़ा भारी है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Apr 2026 07:49 PM (IST)
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भारत में मिड-साइज क्रूजर बाइक का सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और अब ग्राहकों के पास पहले से ज्यादा विकल्प हैं. Royal Enfield Classic 350 और Harley-Davidson X440 दोनों लगभग एक ही कीमत रेंज में आती हैं, लेकिन इनका स्टाइल और परफॉर्मेंस काफी अलग है. आज के खरीदार सिर्फ ब्रांड नाम नहीं देखते, बल्कि पावर, फीचर्स और कीमत को भी ध्यान में रखते हैं. आपका चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आप बाइक का इस्तेमाल शहर में रोजाना चलाने के लिए कर रहे हैं या लंबी दूरी के सफर के लिए.

डिजाइन और वेरिएंट में क्या फर्क है?

Royal Enfield Classic 350 कई वेरिएंट जैसे Redditch, Halcyon, Dark और Chrome में आती है. इसकी कीमत लगभग 1.86 लाख से 2.21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. इसका डिजाइन काफी क्लासिक है, जिसमें गोल हेडलाइट, क्रोम फिनिश और बेहतर लुक मिलता है. इसका वजन करीब 195 किलो है और 13 लीटर का फ्यूल टैंक इसे लंबी राइड के लिए अच्छा बनाता है. दूसरी तरफ Harley X440 का डिजाइन ज्यादा मॉडर्न और मस्कुलर है. यह Vivid, S और T वेरिएंट में आती है, जिसकी कीमत 2.34 लाख से 2.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. इसमें कम क्रोम और ज्यादा स्पोर्टी लुक मिलता है. इसका वजन करीब 190.5 किलो है और 13.5 लीटर का बड़ा टैंक मिलता है, जिससे रेंज बेहतर हो सकती है.

इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

Classic 350 में 349cc का इंजन दिया गया है, जो 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क देता है. यह बाइक स्मूथ और आरामदायक राइड के लिए जानी जाती है. इसका माइलेज भी अच्छा है, जो लगभग 41 kmpl तक बताया जाता है. वहीं Harley X440 में 440cc का बड़ा इंजन मिलता है, जो 27 bhp की पावर और 38 Nm का टॉर्क देता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स है, जिससे हाईवे पर बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है. इसका माइलेज करीब 35 kmpl है, लेकिन पावर ज्यादा होने की वजह से यह ज्यादा दमदार फील होती है.

फीचर्स और सेफ्टी में किसका पलड़ा भारी?

Classic 350 में सेमी-डिजिटल डिस्प्ले, ट्रिपर नेविगेशन (कुछ वेरिएंट में) और USB चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह सिंपल और भरोसेमंद फीचर्स के साथ आती है. Harley X440 इस मामले में आगे है, क्योंकि इसमें फुल डिजिटल डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं. दोनों बाइक्स में डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS दिया गया है, लेकिन X440 में साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसी अतिरिक्त सेफ्टी भी मिलती है.

कौन सी बाइक आपके लिए सही है?

अगर आप एक क्लासिक लुक, बेहतर माइलेज और आरामदायक राइड चाहते हैं, तो Royal Enfield Classic 350 आपके लिए सही विकल्प है. यह डेली यूज के लिए बेहतर बाइक है, लेकिन अगर आप ज्यादा पावर, मॉडर्न फीचर्स और हाईवे पर बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो Harley X440 ज्यादा दमदार साबित होती है. इसकी कीमत ज्यादा है, लेकिन फीचर्स और ताकत भी उसी हिसाब से मिलती है.

ये भी पढ़ें: बजट में SUV खरीदनी है? ये 5 डीजल मॉडल देंगे पावर और माइलेज दोनों, देखें पूरी लिस्ट

Published at : 22 Apr 2026 07:49 PM (IST)
Tags :
Royal Enfield Vs Harley Classic 350 Vs Harley X440 Best Cruiser Bike India
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