एक नए अवतार में लॉन्च की जाएगी पॉपुलर Kia Sonet, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी गाड़ी?

भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इसी सेगमेंट में Kia Sonet ने अपनी खास पहचान बनाई है.अब कंपनी इस लोकप्रिय SUV को नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.हाल ही में नई जनरेशन सॉनेट को टेस्टिंग के दौरान फिर से देखा गया है, जिससे इसके डिजाइन और फीचर्स को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. माना जा रहा है कि नई सॉनेट पहले से ज्यादा स्टाइलिश, सुरक्षित और फीचर-लोडेड होगी.

टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Kia Sonet पूरी तरह कैमुफ्लाज से ढकी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद इसके कई डिजाइन एलिमेंट्स नजर आए. नई SUV का फ्रंट लुक अब ज्यादा चौड़ा और बोल्ड दिखाई दे सकता है. इसमें बड़ा ग्रिल, नए LED DRL और अपडेटेड हेडलैंप मिलने की उम्मीद है. कंपनी इसका डिजाइन अपनी बड़ी SUV Kia Seltos पर बेस्ड रख सकती है, जिससे यह पहले से ज्यादा प्रीमियम दिखेगी.

कैसा होगा इंटीरियर?

नई Kia Sonet में सिर्फ बाहरी बदलाव ही नहीं होंगे, बल्कि इसके इंटीरियर में भी बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं.रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें बड़ी 12.3-इंच स्क्रीन, नया डैशबोर्ड डिजाइन, बेहतर सीट्स और ज्यादा प्रीमियम केबिन मिल सकता है. इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, एडवांस कनेक्टेड फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी भी जोड़ी जा सकती है, ताकि यह अपने राइवल्स को कड़ी टक्कर दे सके.

सेफ्टी के मामले में भी नई सॉनेट काफी मजबूत हो सकती है. इसे नए K1 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जिससे इसकी बॉडी स्ट्रक्चर और मजबूती बेहतर होगी.इसके साथ ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है.इससे ड्राइविंग पहले से ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक हो सकती है.

इंजन और राइवल्स

इंजन की बात करें तो कंपनी मौजूदा इंजन ऑप्शन को जारी रख सकती है.इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है.ये इंजन मैनुअल, iMT और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आ सकते हैं.जानकारी के मुताबित, कंपनी भविष्य में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है.

नई Kia Sonet का मुकाबला भारतीय बाजार में Maruti Suzuki Brezza, Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO और Hyundai Venue जैसी गाड़ियों से होगा. माना जा रहा है कि कंपनी इसे अगले साल तक लॉन्च कर सकती है.नए डिजाइन, बेहतर फीचर्स और एडवांस सेफ्टी के साथ यह SUV ग्राहकों के लिए एक मजबूत विकल्प बन सकती है.

यह भी पढ़ें:- BMW M440i और MG Cyberster में से कौन सी कन्वर्टिबल कार है आपके लिए बेस्ट? जान लीजिए मिनटों में