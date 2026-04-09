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हिंदी न्यूज़ऑटोऑफ-रोडिंग का नया दौर: भारत में जल्द लॉन्च होंगी Tata, Mahindra और Renault की रग्ड SUVs, देखें लिस्ट

ऑफ-रोडिंग का नया दौर: भारत में जल्द लॉन्च होंगी Tata, Mahindra और Renault की रग्ड SUVs, देखें लिस्ट

Tata, Mahindra और Renault की नई रग्ड SUVs भारत में जल्द लॉन्च होने वाली है. आइए इन अपकमिंग SUVs के फीचर्स, इंजन और लॉन्च टाइमलाइन के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Apr 2026 02:08 PM (IST)
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भारत में अब लोगों की पसंद तेजी से बदल रही है और SUV सेगमेंट खासकर रग्ड यानी मजबूत SUVs की मांग बढ़ रही है. यही वजह है कि Tata, Mahindra और Renault जैसी बड़ी कंपनियां अब नई सब-4 मीटर रग्ड SUVs लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं. इन गाड़ियों की लंबाई 4 मीटर से कम होगी, जिससे कंपनियों को टैक्स में फायदा मिलता है और ग्राहकों को भी किफायती कीमत में दमदार गाड़ी मिलती है.

दरअसल, ये SUVs खासतौर पर भारतीय सड़कों और शहरों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं. इनमें मजबूत बॉडी, अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस और आरामदायक केबिन मिलेगा. साथ ही ये गाड़ियां कंपनियों के लिए ज्यादा बिक्री और मुनाफा भी लाती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार Mahindra अपनी Vision S SUV को 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है, जबकि Tata Scarlet और Renault Bridger 2027 में बाजार में आएंगी.

Mahindra Vision S

Mahindra Vision S का प्रोडक्शन मॉडल काफी हद तक इसके कॉन्सेप्ट जैसा ही दिखेगा. इस SUV का लुक बॉक्सी और मजबूत होगा, जिसमें चौकोर खिड़कियां और मोटे पिलर दिए जाएंगे. इससे गाड़ी को एक दमदार और अलग पहचान मिलेगी. हालांकि पीछे की विंडस्क्रीन थोड़ी पतली हो सकती है. फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कई एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं. सीटें फोल्ड होने वाली होंगी, जिससे स्पेस बढ़ाया जा सकेगा. इंजन के तौर पर इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन मिल सकता है, जो XUV 3XO से लिया जाएगा. इसके अलावा पेट्रोल और हाइब्रिड ऑप्शन भी मिल सकते हैं. गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स दिए जा सकते हैं.

Tata Scarlet

Tata अपनी नई Scarlet SUV को ऐसे प्लेटफॉर्म पर बनाएगी, जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के इंजन को सपोर्ट करेगा. इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर पेट्रोल और दूसरे इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं. आगे चलकर इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें ऑल व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी मिलने की उम्मीद है. Tata Scarlet को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि यह शहर और खराब सड़कों दोनों पर अच्छा प्रदर्शन करे.

Renault Bridger

Renault Bridger कंपनी के लाइनअप में Kiger और Duster के बीच में आएगी. इसका डिजाइन काफी स्टाइलिश और मजबूत होगा. इसमें ब्लैक ग्रिल, LED लाइट्स, बड़ा बम्पर और फ्रंट स्किड प्लेट जैसे एलिमेंट्स मिलेंगे. कंपनी का कहना है कि 4 मीटर से कम लंबाई होने के बावजूद इसमें अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा केबिन स्पेस मिलेगा. यह SUV नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसमें अलग-अलग इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं.

यह भी पढ़ें:-

Explainer: 2026 होगा मिड-साइज SUVs का साल: जानें कौन सी गाड़ियां हुईं लॉन्च और अपकमिंग मॉडल्स?

Published at : 09 Apr 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Mahindra Vision S Tata Scarlet SUV Renault Bridger New Rugged SUVs 2027
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