भारत में कार खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है. नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही कई बड़ी कार कंपनियां अपनी नई गाड़ियां बाजार में उतारने की तैयारी कर रही हैं. इसमें SUV से लेकर MPV तक शामिल हैं. किआ, रेनॉल्ट, स्कोडा, महिंद्रा और निसान जैसी जानी-मानी कंपनियां नए मॉडल और फेसलिफ्ट कारें लॉन्च करेंगी, जिनका लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं.

कौन-सी नई गाड़ियां होंगी लॉन्च ?

किआ अपनी पॉपुलर SUV सेल्टोस की नई जनरेशन कार को जनवरी 2026 में पेश करेगी. ये कार नए प्लेटफॉर्म पर बनी होगी और इसका डिजाइन पहले से बिल्कुल अलग और ज्यादा आकर्षक होगा. यह पहले के मुकाबले थोड़ी बड़ी भी होगी, जिससे अंदर बैठने वालों को ज्यादा जगह मिलेगी.

इंजन के तौर पर Kia की इस गाड़ी में पेट्रोल और डीजल के वही बेहतर विकल्प मिलेंगे. इसकी कीमत 2 जनवरी 2026 को बताई जाएगी और डिलीवरी महीने के बीच से शुरू हो सकती है.

इस गाड़ी की वापसी

रेनॉल्ट डस्टर एक बार फिर भारतीय सड़कों पर लौटने वाली है. नई डस्टर को 26 जनवरी 2026 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है. इसमें नया पेट्रोल टर्बो इंजन मिलेगा, जो बेहतर पावर देगा. कंपनी इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है. इसका लुक इंटरनेशनल मॉडल जैसा होगा, लेकिन भारत के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे.

Skoda Kushaq Facelift के कैसे होंगे फीचर्स?

स्कोडा कुशाक को जनवरी 2026 में फेसलिफ्ट अपडेट मिलेगा. इसमें बाहर से नया लुक और अंदर कुछ नए फीचर्स देखने को मिलेंगे. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जा सकते हैं. इंजन पहले जैसा ही रहेगा, जो ड्राइविंग के लिए भरोसेमंद है.

महिंद्रा XUV700 का फेसलिफ्ट XUV7XO नाम से आएगा, जिसमें ज्यादा लग्जरी फीचर्स मिलेंगे. वहीं निसान Gravite एक 7-सीटर MPV होगी, जो फैमिली कार के तौर पर अच्छी साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें;-

फुल टैंक में चलती है 800 KM, नए साल पर इतनी कीमत में खरीदें Bajaj Platina, जानें राइवल्स