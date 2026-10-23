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हिंदी न्यूज़ऑटो343km की दमदार रेंज के साथ लॉन्च हुई Ultraviolette X-47 Venom

343km की दमदार रेंज के साथ लॉन्च हुई Ultraviolette X-47 Venom

Ultraviolette X-47 Venom नई 100V टेक्नोलॉजी के साथ आई है और इसकी बुकिंग 22 अक्टूबर से शुरू हो गई है. जानें इसकी 343km IDC रेंज, 155kmph की टॉप स्पीड और 12kW DC फास्ट चार्जिंग के बारे में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 23 Oct 2026 09:45 AM (IST)
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इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में Ultraviolette ने अपनी नई X-47 Venom को भारतीय बाजार में उतार दिया है. कंपनी ने इसे 2.65 लाख की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर पेश किया है. यह कीमत शुरुआती तौर पर सिर्फ पहले 5,000 कस्टमर्स के लिए लागू होगी. नई बाइक के साथ कंपनी ने अपना नया VX-100 100V आर्किटेक्चर भी पेश किया है, जिसे आने वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए तकनीकी आधार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. बुकिंग 22 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जबकि डिलीवरी नवंबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद है.

X-47 Venom को सिर्फ ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक बाइक के तौर पर पेश नहीं किया गया है. इसमें परफॉर्मेंस, फास्ट चार्जिंग, बैटरी मैनेजमेंट और राइडर सेफ्टी को एक साथ बेहतर करने की कोशिश की गई है. खास बात यह है कि कंपनी ने पिछले मॉडल के मुकाबले वजन घटाने पर भी काम किया है. बाइक का कर्ब वेट 180 किलोग्राम है, जो पुराने प्लेटफॉर्म की तुलना में करीब 20 किलोग्राम तक कम है.

343km की रेंज

नई X-47 Venom में 11kWh SRB-11 बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह एक चार्ज में 343km की IDC रेंज देने में सक्षम है. नई बैटरी को 100V कॉन्फिगरेशन के साथ तैयार किया गया है. Ultraviolette के मुताबिक इसमें पिछली तकनीक के मुकाबले एनर्जी डेंसिटी में 20 परसेंट तक सुधार और कूलिंग क्षमता में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है. बैटरी पैक को कास्ट-एल्यूमीनियम एनक्लोजर में रखा गया है और इसे IP67 रेटिंग भी दी गई है.

155kmph की टॉप स्पीड

परफॉर्मेंस के मामले में भी X-47 Venom काफी आक्रामक नजर आती है. इसमें नया UV LIGHTFURY इलेक्ट्रिक मोटर लगाया गया है, जो करीब 40bhp की पावर और पहिए पर 550Nm टॉर्क देने का दावा करता है. कंपनी के अनुसार बाइक 0 से 60kmph की रफ्तार महज 2.7 सेकंड में पकड़ सकती है. 0-100kmph पहुंचने में 5.9 सेकंड का समय लगता है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 155kmph बताई गई है.

यह भी पढ़ें: Renault Duster हाइब्रिड भारत में लॉन्च, कम कीमत में सबसे दमदार एसयूवी का दावा

12kW फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट

X-47 Venom की एक बड़ी खासियत इसकी चार्जिंग क्षमता है. बाइक में 1.6kW का ऑनबोर्ड चार्जर मिलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह 12kW DC फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि इस पावर लेवल की DC चार्जिंग क्षमता देने वाली यह भारत की पहली इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर है.

रडार से मिलेगी अतिरिक्त सुरक्षा

Ultraviolette ने बाइक में अपनी UV Hypersense रडार टेक्नोलॉजी को भी बरकरार रखा है. 77GHz रियर रडार पीछे से आने वाले ट्रैफिक पर नजर रख सकता है और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन-चेंज असिस्ट, ओवरटेक अलर्ट और रियर-कोलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स उपलब्ध कराता है. इसके अलावा बाइक में सात इंच का TFT टचस्क्रीन, फ्रंट और रियर कैमरा, क्रूज कंट्रोल, नेविगेशन और पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

नई तकनीक की शुरुआत

X-47 Venom को कंपनी के नए VX-100 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. Ultraviolette के लिए इसका महत्व सिर्फ इस एक बाइक तक सीमित नहीं है, क्योंकि कंपनी भविष्य में अलग-अलग बैटरी क्षमता और पावर आउटपुट वाले इलेक्ट्रिक मॉडल विकसित करने के लिए इस मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कर सकती है. भारत में लॉन्च के बाद कंपनी इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी ले जाने की तैयारी कर रही है. X-47 Venom को नवंबर 2026 में मिलान में होने वाले EICMA 2026 में यूरोप के सामने पेश किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: 1 लाख से कम में मिलेंगे धांसू इलेक्ट्रिक स्कूटर, रेंज भी दमदार

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 23 Oct 2026 09:45 AM (IST)
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