TVS Sport से लेकर Hero Splendor तक: डेली आने-जाने के लिए बेस्ट है ये 5 सस्ती Bikes, जानें कीमत

भारत का टू-व्हीलर मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, जहां हर महीने लाखों मोटरसाइकिलें बिकती हैं. खासतौर पर 100cc सेगमेंट भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद है क्योंकि ये बाइक्स किफायती होने के साथ-साथ बेहतर माइलेज भी देती हैं. चाहे ऑफिस जाने की बात हो, कॉलेज या डेली मार्केट-100cc मोटरसाइकिलें सबसे भरोसेमंद साथी मानी जाती हैं.

Hero HF Deluxe

Hero HF Deluxe को भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिलों में गिना जाता है. इसकी शुरुआती कीमत 58,020 (एक्स-शोरूम) है. इसमें 97.2cc का एयर-कूल्ड इंजन है जो 8.02 PS पावर देता है. इस बाइक की खासियत Hero की i3S स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी है, जो इसे 70 kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम बनाती है. इसमें ट्यूबलेस टायर, ड्रम ब्रेक्स और 805 mm सीट हाइट है, जो छोटे कद के राइडर्स के लिए परफेक्ट है. वेरिएंट्स में किक स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट और ब्लैक एडिशन मौजूद हैं.

TVS Sport

TVS Sport को 100cc सेगमेंट की सबसे स्टाइलिश बाइक माना जाता है. इसकी शुरुआती कीमत 58,200 है. इसमें 109.7cc इंजन है, जो 8.19 PS पावर और 8.3 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. यूजर्स रिपोर्ट के अनुसार, यह बाइक 70 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें एलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर और टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन हैं. 112 किग्रा वज़न होने की वजह से यह हल्की और आसानी से हैंडल की जा सकती है.

Bajaj Platina 100

Bajaj Platina 100 को सबसे ज्यादा आरामदायक 100cc बाइक माना जाता है. इसकी शुरुआती कीमत 65,407 (एक्स-शोरूम) है. इसमें 102cc इंजन दिया गया है, जो 7.9 bhp पावर और 8.3 Nm टॉर्क देता है. प्लेटिना 100 का माइलेज 75 kmpl तक है. इसमें LED DRL, एलॉय व्हील्स और 200mm ग्राउंड क्लीयरेंस है. ES वेरिएंट में फ्रंट डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिलता है. इसका पतला और एरोडायनामिक डिजाइन लंबी सवारी के लिए बेहद आरामदायक है.

Honda Shine 100

Honda Shine 100, कंपनी की सबसे सस्ती बाइक है, जिसकी शुरुआती कीमत 63,191 (एक्स-शोरूम) है. इसमें 98.98cc का इंजन है जो 7.38 PS पावर देता है और माइलेज करीब 67.5 kmpl है. Shine 100 में CBS (कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम), ब्लैक एलॉय व्हील्स और लॉन्ग सीट दी गई है. इसका वज़न सिर्फ 99 किग्रा है, जो इसे हल्का और आसान राइडिंग के लिए बेहतर बनाता है.

Hero Splendor

Hero Splendor को भारतीय बाइक मार्केट का राजा कहा जाता है. इसकी शुरुआती कीमत 73,764 है. इसमें 97.2cc इंजन है, जो 7.91 bhp पावर देता है और i3S टेक्नोलॉजी के साथ 70 kmpl का माइलेज देती है. Splendor में USB चार्जिंग पोर्ट, डिजिटल-एनालॉग कंसोल और ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं. वेरिएंट्स में Splendor Plus, i3S और XTEC शामिल हैं. इसकी टॉप स्पीड 87 kmph है, जो शहर और हाईवे दोनों पर बेहतर प्रदर्शन करती है.

ये भी पढ़ें:- Maruti Victoris vs Kia Seltos: कीमत, फीचर्स और परफॉर्मेंस के आधार पर किसे खरीदना बेहतर?