Maruti Victoris vs Kia Seltos: कीमत, फीचर्स और परफॉर्मेंस के आधार पर किसे खरीदना बेहतर?

मारुति सुजुकी की नई Victoris SUV कॉम्पैक्ट सेगमेंट में लॉन्च हो चुकी है. यह वही सेगमेंट है जहां लंबे समय से Hyundai Creta और Kia Seltos का दबदबा रहा है. दोनों गाड़ियों में पावरफुल इंजन, मॉडर्न इंटीरियर और एडवांस्ड सेफ्टी पैकेज मिलते हैं. Victoris को खासतौर पर Seltos को चुनौती देने के लिए लाया गया है. हालांकि दोनों SUVs एक ही सेगमेंट में हैं, लेकिन खरीदारों की पसंद और बजट के आधार पर इनमें कई अंतर दिखाई देते हैं.

Victoris है ज्यादा बजट-फ्रेंडली

कीमत की तुलना में Maruti Victoris, Kia Seltos से ज्यादा किफायती है. Victoris का बेस वेरिएंट Seltos से लगभग 70,000 रुपये सस्ता है और मिड वेरिएंट्स में भी यह ज्यादा बजट-फ्रेंडली साबित होती है. हालांकि टॉप वेरिएंट्स में दोनों SUVs के बीच का अंतर कम हो जाता है. Victoris का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट करीब 20 लाख रुपये तक जाता है, जबकि Kia Seltos का GTX+ और X-Line वेरिएंट 20.5 लाख से ऊपर है. इस प्राइस रेंज में डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स ज्यादा मायने रखते हैं, जहां Seltos को थोड़ी बढ़त मिलती है.

इंजन और स्पेसिफिकेशन

दोनों SUVs में तीन-तीन इंजन विकल्प दिए गए हैं, लेकिन उनका फोकस अलग है. Maruti Victoris में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, फैक्ट्री-फिटेड CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन का विकल्प मिलता है, साथ ही इसमें AllGrip Select AWD सिस्टम भी दिया गया है. दूसरी ओर, Kia Seltos में ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के विकल्प मिलते हैं. यानी Victoris अपनी CNG और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है, जबकि Seltos पावरफुल पेट्रोल और डीजल इंजनों पर जोर देती है.

फीचर्स और टेक पैकेज

Maruti Victoris और Kia Seltos दोनों ही फीचर्स से भरपूर हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी अलग हैं. Maruti Victoris में जेस्चर-पावर्ड टेलगेट, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, इन्फिनिटी डॉल्बी एटमॉस 8-स्पीकर सिस्टम, OTA अपडेट्स और Suzuki Connect जैसी सुविधाएं दी गई हैं. वहीं Kia Seltos में ड्यूल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स और GT/X-Line कॉस्मेटिक पैकेज शामिल हैं. Victoris का फोकस कनेक्टिविटी और केबिन एम्बियंस पर है, जबकि Seltos प्रीमियम और स्पोर्टी इंटीरियर पर ज्यादा ध्यान देती है.

सेफ्टी में कौन आगे?

Maruti Victoris को भारत NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें 6 एयरबैग, ESC, 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले और भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ट्यून किया गया Level-2 ADAS शामिल है. Kia Seltos में भी Level-2 ADAS मौजूद है, लेकिन यह फीचर सिर्फ GTX+ वेरिएंट से शुरू होता है. इसके अलावा, 2020 में इसे Global NCAP से केवल 3-स्टार रेटिंग मिली थी. इस लिहाज से Victoris न केवल ज्यादा सुरक्षित है बल्कि यह ADAS फीचर्स को ज्यादा वेरिएंट्स में उपलब्ध कराती है.

कौन है बेहतर?

अगर आप किफायती कीमत, CNG और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और बेहतर सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं, तो Maruti Victoris आपके लिए सही विकल्प है. वहीं अगर आपको ज्यादा पावरफुल इंजन, प्रीमियम फीचर्स और स्टाइलिश इंटीरियर चाहिए, तो Kia Seltos बेहतर विकल्प हो सकती है. कुल मिलाकर Maruti Victoris ने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Seltos को सीधी चुनौती दी है और इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है.

