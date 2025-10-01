हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Victoris vs Kia Seltos: कीमत, फीचर्स और परफॉर्मेंस के आधार पर किसे खरीदना बेहतर?

Maruti Victoris vs Kia Seltos: कीमत, फीचर्स और परफॉर्मेंस के आधार पर किसे खरीदना बेहतर?

Maruti Suzuki ने हाल ही में अपनी नई कॉम्पैक्ट SUV Victoris लॉन्च की है. ये Hyundai Creta और Kia Seltos को सीधी टक्कर देती है. कीमत, फीचर्स और सेफ्टी के मामले में जानें कितना दोनों में अंतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 Oct 2025 04:04 PM (IST)
Preferred Sources

मारुति सुजुकी की नई Victoris SUV कॉम्पैक्ट सेगमेंट में लॉन्च हो चुकी है. यह वही सेगमेंट है जहां लंबे समय से Hyundai Creta और Kia Seltos का दबदबा रहा है. दोनों गाड़ियों में पावरफुल इंजन, मॉडर्न इंटीरियर और एडवांस्ड सेफ्टी पैकेज मिलते हैं. Victoris को खासतौर पर Seltos को चुनौती देने के लिए लाया गया है. हालांकि दोनों SUVs एक ही सेगमेंट में हैं, लेकिन खरीदारों की पसंद और बजट के आधार पर इनमें कई अंतर दिखाई देते हैं.

Victoris है ज्यादा बजट-फ्रेंडली

  • कीमत की तुलना में Maruti Victoris, Kia Seltos से ज्यादा किफायती है. Victoris का बेस वेरिएंट Seltos से लगभग 70,000 रुपये सस्ता है और मिड वेरिएंट्स में भी यह ज्यादा बजट-फ्रेंडली साबित होती है. हालांकि टॉप वेरिएंट्स में दोनों SUVs के बीच का अंतर कम हो जाता है. Victoris का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट करीब 20 लाख रुपये तक जाता है, जबकि Kia Seltos का GTX+ और X-Line वेरिएंट 20.5 लाख से ऊपर है. इस प्राइस रेंज में डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स ज्यादा मायने रखते हैं, जहां Seltos को थोड़ी बढ़त मिलती है.

इंजन और स्पेसिफिकेशन

  • दोनों SUVs में तीन-तीन इंजन विकल्प दिए गए हैं, लेकिन उनका फोकस अलग है. Maruti Victoris में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, फैक्ट्री-फिटेड CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन का विकल्प मिलता है, साथ ही इसमें AllGrip Select AWD सिस्टम भी दिया गया है. दूसरी ओर, Kia Seltos में ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के विकल्प मिलते हैं. यानी Victoris अपनी CNG और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है, जबकि Seltos पावरफुल पेट्रोल और डीजल इंजनों पर जोर देती है.

फीचर्स और टेक पैकेज

  • Maruti Victoris और Kia Seltos दोनों ही फीचर्स से भरपूर हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी अलग हैं. Maruti Victoris में जेस्चर-पावर्ड टेलगेट, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, इन्फिनिटी डॉल्बी एटमॉस 8-स्पीकर सिस्टम, OTA अपडेट्स और Suzuki Connect जैसी सुविधाएं दी गई हैं. वहीं Kia Seltos में ड्यूल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स और GT/X-Line कॉस्मेटिक पैकेज शामिल हैं. Victoris का फोकस कनेक्टिविटी और केबिन एम्बियंस पर है, जबकि Seltos प्रीमियम और स्पोर्टी इंटीरियर पर ज्यादा ध्यान देती है.

सेफ्टी में कौन आगे?

  • Maruti Victoris को भारत NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें 6 एयरबैग, ESC, 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले और भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ट्यून किया गया Level-2 ADAS शामिल है. Kia Seltos में भी Level-2 ADAS मौजूद है, लेकिन यह फीचर सिर्फ GTX+ वेरिएंट से शुरू होता है. इसके अलावा, 2020 में इसे Global NCAP से केवल 3-स्टार रेटिंग मिली थी. इस लिहाज से Victoris न केवल ज्यादा सुरक्षित है बल्कि यह ADAS फीचर्स को ज्यादा वेरिएंट्स में उपलब्ध कराती है.

कौन है बेहतर?

  • अगर आप किफायती कीमत, CNG और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और बेहतर सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं, तो Maruti Victoris आपके लिए सही विकल्प है. वहीं अगर आपको ज्यादा पावरफुल इंजन, प्रीमियम फीचर्स और स्टाइलिश इंटीरियर चाहिए, तो Kia Seltos बेहतर विकल्प हो सकती है. कुल मिलाकर Maruti Victoris ने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Seltos को सीधी चुनौती दी है और इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है.

ये भी पढ़ें: Mahindra Scorpio से लेकर Tata Safari तक, जानिए इन 5 पॉपुलर SUV की सेल्स रिपोर्ट

Published at : 01 Oct 2025 04:04 PM (IST)
Tags :
Kia Seltos Maruti Victoris Maruti Victoris Vs Kia Seltos Victoris Hybrid SUV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
इंडिया
Rich List of India 2025: देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट और सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट-सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
इंडिया
Rich List of India 2025: देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट और सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट-सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
बॉलीवुड
कभी थाई-हाई स्लिट ड्रेस में दिए सिजलिंग पोज, तो कभी लहंगा पहन इतराईं जाह्नवी कपूर, नहीं देखीं होंगी एक्ट्रेस की ऐसी तस्वीरें
कभी थाई-हाई स्लिट ड्रेस में दिए सिजलिंग पोज, तो कभी लहंगा पहन इतराईं जाह्नवी कपूर
यूटिलिटी
मुख्यमंत्री के यहां नहीं सुनी जा रही शिकायत तो राज्यपाल को कैसे कर सकते हैं शिकायत, कैसे कर सकते हैं मुलाकात
मुख्यमंत्री के यहां नहीं सुनी जा रही शिकायत तो राज्यपाल को कैसे कर सकते हैं शिकायत, कैसे कर सकते हैं मुलाकात
जनरल नॉलेज
Silver Investment: कोरोना काल में खरीदी होती 5 किलो चांदी तो आज अकाउंट में होते इतने, जान लें कितना होता मुनाफा?
कोरोना काल में खरीदी होती 5 किलो चांदी तो आज अकाउंट में होते इतने, जान लें कितना होता मुनाफा?
हेल्थ
48 घंटे से बना हुआ है बुखार तो न करें नजरअंदाज, दिल्ली में तेजी से फैल रहा यह वायरस
48 घंटे से बना हुआ है बुखार तो न करें नजरअंदाज, दिल्ली में तेजी से फैल रहा यह वायरस
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget