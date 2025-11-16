भारत में 125cc सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और इसी में TVS Raider 125 और Bajaj Pulsar NS125 युवाओं की पसंद बनी हुई हैं. Pulsar NS125 अपनी स्पोर्टी लुक, परफॉर्मेंस और एडवांस ABS फीचर्स के लिए जानी जाती है, जबकि TVS Raider 125 प्रीमियम फीचर्स, स्मार्ट डिस्प्ले और आरामदायक राइडिंग की वजह से पॉपुलर है. अब सवाल यह है कि दोनों में से कौन सी बाइक ज्यादा बेहतर है. आइए विस्तार से जानते हैं.

कंसोल और कनेक्टिविटी में टेक्नोलॉजी का अंतर

TVS Raider 125 का TFT DD वेरिएंट अपने TFT डिजिटल कंसोल की वजह से काफी प्रीमियम फील देता है. इसका कलर डिस्प्ले इंटरएक्टिव है और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल और मैसेज अलर्ट तथा टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जिससे इसका इंटरफेस और भी मॉडर्न लगता है. दूसरी ओर नए Bajaj Pulsar NS125 में अब LCD डिजिटल कंसोल दिया गया है. यह दिखने में मॉडर्न है, लेकिन फीचर्स के मामले में TFT डिस्प्ले जितना एडवांस नहीं लगता. इस तुलना में Raider 125 का कंसोल ज्यादा बेहतर फील होता है.

राइडिंग फीचर्स और सेफ्टी

Raider 125 दो राइडिंग मोड Eco और Power के साथ आती है, जो परफॉर्मेंस और माइलेज के बीच बैलेंस बनाए रखते हैं. इसमें दी गई iGo Assist Mild-Hybrid टेक्नोलॉजी शहर के स्टार्ट-स्टॉप ट्रैफिक में राइड को स्मूद और ज्यादा इकोनॉमिकल बनाती है. वहीं Pulsar NS125 अपने सेगमेंट में तीन-स्टेज ABS सिस्टम देने वाली पहली बाइक है. इसमें Road, Rain और Off-road मोड दिए गए हैं, जो अलग-अलग सिचुएशन में बेहतर कंट्रोल और सेफ्टी देते हैं. इस कारण NS125 सेफ्टी के मामले में आगे दिखाई देती है, जबकि Raider 125 शहर में स्मूद राइड के लिए बेहतर विकल्प बनती है.

इंजन, परफॉर्मेंस और कीमत

दोनों बाइक्स में लगभग समान इंजन कैपेसिटी है, लेकिन Pulsar NS125 थोड़ा ज्यादा पावर देती है, क्योंकि इसका 124.45cc इंजन 12 PS पावर और 11 Nm टॉर्क जनरेट करता है. TVS Raider 125 का 124.8cc इंजन 11.4 PS पावर और 11.2 Nm टॉर्क जनरेट करता है. दोनों में 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. Raider अपने हल्के वजन की वजह से शहर में ज्यादा Active फील होती है और बेहतर माइलेज देती है. कीमत की बात करें तो TVS Raider 125 लगभग 95,600 रुपये में मिलती है, जबकि Pulsar NS125 करीब 98,400 रुपये की रेंज में आती है. इस अंतर और फीचर्स को देखते हुए Raider 125 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी विकल्प बनकर सामने आती है.

ये भी पढ़ें: Hunter 350 vs Yamaha XSR155: सिटी राइडिंग के लिए कौन बेहतर? खरीदने से पहले जान लें ये डिटेल्स