Hunter 350 vs Yamaha XSR155: सिटी राइडिंग के लिए कौन बेहतर? खरीदने से पहले जान लें ये डिटेल्स

यामाहा मोटर इंडिया ने हाल ही में XSR155 को लॉन्च किया है, जो सीधे Royal Enfield Hunter 350 को टक्कर देगी. Hunter 350 में बड़ा इंजन मिलता है, जबकि XSR155 का वजन कम है.आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Nov 2025 12:41 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में रेट्रो रोडस्टर motorcycles की डिमांड लगातार बढ़ रही है. यामाहा ने इसी सेगमेंट में अपनी नई Yamaha XSR155 को लॉन्च करके रेट्रो-स्टाइल लवर्स को एक हल्का और मॉडर्न विकल्प दिया है. भले ही यह 155cc इंजन वाली बाइक है, लेकिन इसका मुकाबला सीधे Royal Enfield Hunter 350 से किया जा रहा है, क्योंकि दोनों की कैटेगरी और टारगेट कस्टमर लगभग एक जैसे हैं. दोनों बाइक्स का रेट्रो लुक और एग्रेसिव स्टाइल राइडर्स को अट्रैक्ट करता है, लेकिन इनके कैरेक्टर, इंजन और राइडिंग एक्सपीरियंस में बड़ा अंतर है. आइए जानते हैं कि दोनों में से कौन सी बाइक राइडर के लिए बेहतर साबित होगी.

कैसा है इंजन?

  • Royal Enfield Hunter 350 में बड़ा 349cc इंजन मिलता है, जो कम RPM पर भी बेहतर टॉर्क देता है. इससे शहर में सामान्य राइडिंग बहुत स्मूद महसूस होती है और बाइक बिना ज्यादा मेहनत किए आराम से चलती रहती है. दूसरी तरफ Yamaha XSR155 में हाई-रेविंग 155cc लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो तेज एक्सेलरेशन और स्पोर्टी फील देता है. छोटी क्षमता होने के बावजूद इसका इंजन काफी रिफाइंड और फुर्तिला है, कुल मिलाकर Hunter 350 शहर और हाइवे दोनों में स्मूद, टॉर्की और कम RPM पर रिलैक्स्ड राइड देती है. वहीं, XSR155 तेज रफ्तार और स्पोर्टी चाहने वालों के लिए बेहतर है.

मॉडर्न सेटअप vs कम्फर्ट ट्यूनिंग

  • Yamaha XSR155 में इनवर्टेड फ्रंट फोर्क्स और लिंक्ड मोनोशॉक दिया गया है, जो मॉडर्न और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड सेटअप है. इससे यह स्पोर्टी राइडिंग में बेहतर कंट्रोल देती है. Hunter 350 में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलता है, जिसमें 6-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट है. इससे राइडर अपनी पसंद और वजन के अनुसार सस्पेंशन को ट्यून कर सकता है. दोनों में वजन का अंतर काफी बड़ा है. XSR155 लगभग 44 किलो हल्की है, जिससे इसे भीड़भाड़ वाले शहर में चलाना बेहद आसान हो जाता है. वहीं Hunter 350 का बड़ा 13-लीटर टैंक और लंबा व्हीलबेस इसे हाइवे और लंबी राइड्स में ज्यादा स्थिर बनाता है. XSR155 का 10-लीटर टैंक शहर के लिए काफी है लेकिन लंबे सफर में इसे बार-बार भरना पड़ सकता है.

फीचर्स में कौन आगे?

  • XSR155 में LED इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ कॉल, SMS और ईमेल अलर्ट देता है. Hunter 350 में रेट्रो एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ डिजिटल इंसर्ट मिलता है, दोनों फीचर-पैक्ड हैं, लेकिन XSR155 का टेक्नोलॉजी पैकेज ज्यादा मॉडर्न लगता है.

कौन ज्यादा किफायती?

  • Yamaha XSR155 सिर्फ एक वेरिएंट में मिलती है, जबकि Hunter 350 तीन वेरिएंट-Retro, Dapper और Rebel में आती है. Hunter 350 का बेस वेरिएंट XSR155 से 12,350 रुपये सस्ता है, जबकि XSR155 Hunter के टॉप मॉडल से 16,893 रुपये सस्ती है.

Published at : 16 Nov 2025 12:39 PM (IST)
