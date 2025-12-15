हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकम बजट में ढूंढ रहे कोई किफायती बाइक? मार्केट में मौजूद हैं Hero Splendor से भी सस्ती ये बाइक्स

कम बजट में ढूंढ रहे कोई किफायती बाइक? मार्केट में मौजूद हैं Hero Splendor से भी सस्ती ये बाइक्स

अगर आपका बजट कम है और Hero Splendor से सस्ती बाइक चाहते हैं, तो TVS Radeon, Honda Shine 100 और Bajaj Platina 100 आपके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते है,

By : एबीपी एस्ट्रो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 15 Dec 2025 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

Hero Splendor Plus भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कम्यूटर बाइक है. लोग इसे अच्छे माइलेज, दमदार इंजन और कम खर्च की वजह से पसंद करते हैं. GST में कटौती के बाद इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 73 हजार रुपये हो गई है. इसमें 97.2cc का इंजन मिलता है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में 70 से 80 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है. लेकिन अगर आपका बजट और भी कम है, तो बाजार में कुछ ऐसी बाइक्स मौजूद हैं जो Splendor से भी सस्ती हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

TVS Radeon

  • TVS Radeon इस लिस्ट की सबसे सस्ती बाइक है. इसे करीब 55 हजार रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है. इसमें 109.7cc का इंजन दिया गया है, जो इस सेगमेंट में थोड़ा बड़ा माना जाता है. यह बाइक देखने में भी ठीक लगती है और इसके ऊंचे वेरिएंट में डिजिटल मीटर और मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं. इसका माइलेज लगभग 68 से 70 किलोमीटर प्रति लीटर रहता है. कम कीमत और अच्छे फीचर्स की वजह से यह Splendor का मजबूत विकल्प बनती है.

Honda Shine 100

  • Honda Shine 100 उन लोगों के लिए अच्छी बाइक है, जो स्मूद इंजन और लंबे समय तक चलने वाली गाड़ी चाहते हैं. इसकी कीमत लगभग 62 हजार रुपये से शुरू होती है. इसमें 99cc के आसपास का इंजन मिलता है, जो करीब 65 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है. होंडा की सर्विस और क्वालिटी पहले से ही लोगों का भरोसा जीत चुकी है, इसलिए ये Splendor के बराबर की बाइक मानी जाती है.

Bajaj Platina 100

  • Bajaj Platina 100 को Comfortable सस्पेंशन और High ग्राउंड क्लियरेंस के लिए जाना जाता है. इसकी कीमत करीब 65 हजार रुपये से शुरू होती है. इसका 102cc इंजन अच्छा माइलेज देता है और खराब सड़कों पर भी राइड आसान रहती है. कम बजट और ज्यादा आराम चाहने वालों के लिए यह एक बेहतर विकल्प है.

कौन-सी बाइक है आपके लिए सही?

  • अगर सबसे सस्ती बाइक चाहिए तो TVS Radeon अच्छा विकल्प है. आराम और माइलेज चाहिए तो Platina सही है, जबकि भरोसे और स्मूद इंजन के लिए Honda Shine 100 बेहतर मानी जाती है. Splendor थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन इसकी रीसेल और सर्विस नेटवर्क इसे खास बनाते हैं.

ये भी पढ़ें: Tata Punch से Hyundai i20 तक, कम कीमत में ये 4 छोटी कारें देती हैं सनरूफ का मजा, देखें लिस्ट

Published at : 15 Dec 2025 02:49 PM (IST)
Tags :
TVS Radeon Hero Splendor Bajaj Platina 100 Honda Shine 100 Bikes Cheaper Affordable Commuter Bikes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
Advertisement

वीडियोज

India@2047 Entrepreneurship Conclave: जाने कैसे होगा 'MY भारत' प्लेफॉर्म से युवाओं का विकास !
Delhi AIR Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर...सड़कों पर कई गाड़ियां हादसे का शिकार
India@2047 Entrepreneurship Conclave: नितिन नबीन को नेशनल प्रेसिडेंट बनाए जाने पर चिराग ने क्या कहा?
BJP New President : कमल की कमान पर बंगाल के बाद 2027 के चुनाव पर क्या है नबीन का प्लान? | BJP
Sydney Bondi Beach Attack: आतंकी हमले से दहला सिडनी... दहशत में आया पूरा शहर | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
जनरल नॉलेज
शिवाजी के पालतू कुत्ते का क्या था नाम, क्या सच में उसने चिता में कूदकर दे दी थी अपनी जान?
शिवाजी के पालतू कुत्ते का क्या था नाम, क्या सच में उसने चिता में कूदकर दे दी थी अपनी जान?
ट्रेंडिंग
बेबी बंप के साथ सीमा हैदर ने नए घर में किया प्रवेश, ढोल-नगाड़ों पर नाचते नजर आए सचिन; वीडियो वायरल
बेबी बंप के साथ सीमा हैदर ने नए घर में किया प्रवेश, ढोल-नगाड़ों पर नाचते नजर आए सचिन; वीडियो वायरल
हेल्थ
Hidden Salt In Diet: ज्यादा नमक नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा ब्लड प्रेशर, कहीं आपकी डाइट में ये चीजें शामिल तो नहीं
ज्यादा नमक नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा ब्लड प्रेशर, कहीं आपकी डाइट में ये चीजें शामिल तो नहीं
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget