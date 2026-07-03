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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या क्लासिक और विंटेज कारों का ट्रेंड खत्म कर देगा एथेनॉल, कैसे बचेंगी ये गाड़ियां?

क्या क्लासिक और विंटेज कारों का ट्रेंड खत्म कर देगा एथेनॉल, कैसे बचेंगी ये गाड़ियां?

Classic and Vintage Cars Ethanol Impact: क्या एथेनॉल खत्म कर देगा पुरानी विंटेज और क्लासिक कारों का क्रेज? जानिए कैसे E20 फ्यूल पहुंचा रहा है इनके इंजन को नुकसान और बचाव के आसान तरीके.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 03 Jul 2026 01:39 PM (IST)
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Classic and Vintage Cars Ethanol Impact: भारत में अभी सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक सरकार द्वारा लाया गया नया फ्यूल एथेनॉल है. अभी एथेनॉल को लेकर हर तरफ चर्चा चल रही है. जिसके चलते आज हम भी बात करेंगे कि क्या पुरानी विंटेज और क्लासिक कारों का ट्रेंड एथेनॉल खत्म कर देगा. बता दें कि, आजकल पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाया जा रहा है और भविष्य में एथेनॉल का  परसेंटेज और बढ़ाया जायेगा. 

इस लिए अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या एथेनॉल इन क्लासिक कारों के इंजन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा. तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि, एथेनॉल से पुरानी विंटेज और क्लासिक कारों के इंजन पर क्या असर पड़ेगा.

क्यों विलेन बन रहा है एथेनॉल?

आपको बता दें कि एथेनॉल असल में एक तरह का अल्कोहल है. जिसे फसलों से तैयार किया जाता है. यह पर्यावरण के लिए काफी अच्छा है. लेकिन पुरानी गाड़ियों के इंजन इसके लिए बिल्कुल नहीं बने हैं. 

एथेनॉल में नमी यानी पानी सोखने की आदत होती है. जब विंटेज कारें हफ्तों गैरेज में खड़ी रहती हैं तो टैंक के अंदर का एथेनॉल हवा से नमी खींच लेता है. इससे मेटल के फ्यूल टैंक और पाइपों में जंग लगने लगती है. जो गाड़ियां साल 2023 से पहले की बनी हैं उनमें एथेनॉल झेलने वाले पार्ट्स नहीं होते. इस लिए पुरानी कारों में एथेनॉल भरने से गाड़ियों में दिक्कत आ रही है.

यह भी पढ़ें: EV खरीदने से पहले जान लीजिये, Hybrid Cars क्यों बन रही हैं लोगों की पहली पसंद?

इन पार्ट्स को पहुंच रहा है नुकसान

एथेनॉल सल्ल 2023 के बाद से बनी गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं कर रही है. लेकिन पुरानी गाड़ी जैसे की क्लासिक कारों का सबसे नाजुक हिस्सा उनका फ्यूल सिस्टम होता है. पुरानी गाड़ियों में लगे रबर के होज़ पाइप, सील, ओ-रिंग्स और वाशर साधारण पेट्रोल के हिसाब से डिजाइन किए गए थे. 

जबकि एथेनॉल एक साल्वेंट की तरह काम करता है जो इन रबर और प्लास्टिक के हिस्सों को धीरे-धीरे गला देता है. इसके अलावा पुरानी कारों के कार्बोरेटर में एथेनॉल की वजह से एक सफेद रंग का कचरा जमा होने लगता है. जिससे फ्यूल की सप्लाई रुक जाती है और गाड़ी बीच रास्ते में झटका देकर बंद हो जाती है. 

विंटेज कारों को कैसे बचाएं?

बता दें कि, अगर आपके पास भी कोई क्लासिक कार या पुरानी बाइक है तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी. सबसे पहला तरीका है फ्यूल एडिटिव्स का इस्तेमाल करना. 

बाजार में ऐसे केमिकल पाउच मिलते हैं जो एथेनॉल के बुरे असर को कम करते हैं. दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी गाड़ी के पुराने रबर पाइप और सील को बदलवाकर नए जमाने के एथेनॉल-रेसिस्टेंट पार्ट्स लगवा लें. इसके अलावा गाड़ी को लंबे समय तक खड़ा रखने से बचें और टैंक में पेट्रोल को सड़ने न दें. इन तरीकों से आप अपने पुराने इंजन वाले गाड़ियों को बचा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: हाईवे पर अब नहीं लगेगी लंबी लाइन, जानिए कैसे काम करेगा नया टोल सिस्टम

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 03 Jul 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Ethanol Vintage Cars Ethanol Impact Classic Cars E20 Petrol Damage Older Vehicle Engine Maintenance Ethanol Fuel Additive Protector
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