हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक में चलती है 1200 KM, Toyota Hyryder खरीदने के लिए कितनी पेमेंट करनी होगी?

फुल टैंक में चलती है 1200 KM, Toyota Hyryder खरीदने के लिए कितनी पेमेंट करनी होगी?

Toyota Hyryder: टोयोटा हाइराइडर तीन इंजन विकल्पों के साथ आती है, जिनमें 1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड (K-Series), 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड (TNGA) और 1.5-लीटर CNG इंजन शामिल हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 14 Feb 2026 12:29 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में किफायती हाइब्रिड SUV की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसका बड़ा उदाहरण टोयोटा हाइराइडर है. ये मिड-साइज SUV अपनी हाइब्रिड तकनीक, स्टाइलिश डिजाइन और बेहतरीन माइलेज के लिए पॉपुलर है. आइए इस गाड़ी के फीचर्स पर एक नजर डालते हैं.

टोयोटा हाइराइडर की कीमत भारत में 12.87 लाख रुपये से शुरू होकर 23.46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. ऑन-रोड प्राइस राज्य के टैक्स और बीमा के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. 

Toyota Hyryder के फीचर्स

Hyryder में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है. इसके साथ वायरलेस चार्जिंग पैड, USB पोर्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 8-वे इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट मिलती है. पैनोरमिक सनरूफ और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी इसे प्रीमियम फील कराते हैं.

Toyota Hyryder सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी आगे है. इसमें छह एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ESC, 360-डिग्री कैमरा, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं. साथ ही, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स भी दिए गए हैं, जो फैमिली ड्राइविंग के लिए इसे भरोसेमंद बनाते हैं.

इंजन ऑप्शन और परफॉर्मेंस

हाइराइडर तीन इंजन विकल्पों के साथ आती है, जिनमें 1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड (K-Series), 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड (TNGA) और 1.5-लीटर CNG इंजन शामिल हैं. ये सभी इंजन अलग-अलग जरूरतों के अनुसार अच्छा परफॉर्मेंस और बेहतर fuel efficiency देते हैं.

Toyota Hyryder अपनी माइलेज की वजह से खास है. इसका पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड 19.39 से 21.12 किमी/लीटर, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड 27.97 किमी/लीटर और CNG वेरिएंट 26.6 किमी/किग्रा (ARAI) तक माइलेज देता है. फुल टैंक में यह SUV करीब 1200 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है, जो इसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेहद किफायती बनाता है.

Toyota Hyryder में लो मेंटेनेंस कॉस्ट, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, बेहतरीन माइलेज और Toyota की सर्विस क्वालिटी का कॉम्बिनेशन मिलता है. इसके साथ पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम इंटीरियर और सेगमेंट बेस्ट सेफ्टी फीचर्स इसे फैमिली और शहर दोनों तरह की ड्राइविंग के लिए परफेक्ट SUV बनाते हैं. यही कारण है कि मिडिल क्लास खरीदार इसे तेजी से अपना रही है.

यह भी पढ़ें:-

500 KM रेंज के साथ सिर्फ इतनी कीमत, जानिए कब लॉन्च होने जा रही Tata Sierra EV? 

Published at : 14 Feb 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Toyota Hyryder Toyota Motors Toyota Hyryder Powertrain
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
महाराष्ट्र
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
Advertisement

वीडियोज

Janhit: Shankaracharya Avimukteshwaranand पर Yogi ने आज फिर उठाए सवाल! | Prayagraj
किम जोंग उन की बेटी..बनेगी नॉर्थ कोरिया की 'बेबी तानाशाह' ? | Janhit | ABP News
UP Police Fake Encounter Case: 'हाफ एनकाउंटर' का सच..जज के सामने कैदी ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल!
Crime News : दिल्ली में ह़ॉरर कांड की LIVE पिक्चर | Sansani
Patna Neet Student Death: छात्रा छत से गिर गई या गिरा दी गई? परिजनों का गंभीर आरोप! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
महाराष्ट्र
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?
सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?
जनरल नॉलेज
Seva Teerth Inauguration: संसद भवन से लेकर राजपथ तक, जानें अब कौन-सा किस नाम से जाना जाएगा?
संसद भवन से लेकर राजपथ तक, जानें अब कौन-सा किस नाम से जाना जाएगा?
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget