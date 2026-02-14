हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो500 KM रेंज के साथ सिर्फ इतनी कीमत, जानिए कब लॉन्च होने जा रही Tata Sierra EV?

500 KM रेंज के साथ सिर्फ इतनी कीमत, जानिए कब लॉन्च होने जा रही Tata Sierra EV?

Tata Sierra EV: नई टाटा सिएरा EV उन ग्राहकों के लिए बेहतरीन विकल्प बन सकती है, जो दमदार लुक, लंबी रेंज और भरोसेमंद ब्रांड के साथ इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं. आइए डिटेल जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 14 Feb 2026 11:22 AM (IST)
टाटा मोटर्स की आइकॉनिक SUV सिएरा को भारतीय बाजार में खूब पसंद किया जा रहा है. अब कंपनी इसके इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च कर सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो टाटा सिएरा EV को इस महीने के अंत तक भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है. दरअसल, कंपनी ने EV का टीजर जारी कर इसके डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स की झलक भी दिखाई थी. 

कैसा है Tata Sierra EV का डिजाइन? 

  • जानकारी के मुताबिक, टाटा सिएरा EV का डिजाइन इसके पेट्रोल-डीजल मॉडल से काफी हद तक मिलता-जुलता हो सकता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक वर्जन के चलते कई बदलाव देखे जा सकते हैं. EV के फ्रंट में बंद ग्रिल, फ्लैट बंपर और आकर्षक LED लाइट बार देखने को मिल सकता है.
  • Tata Sierra EV में ऊंचा बोनट, शॉर्ट ओवरहैंग्स और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे. पीछे की तरफ रैपअराउंड रियर ग्लास और कनेक्टेड LED टेललाइट्स इसे प्रीमियम और मॉडर्न लुक देती हैं, जो इसे क्रेटा EV जैसी गाड़ियों से अलग बनाती हैं.

गाड़ी की बैटरी और रेंज

  • उम्मीद की जा रही है कि इसमें Curvv EV की 55 kWh बैटरी या Harrier EV की 65 kWh बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है. 55 kWh बैटरी सिंगल फ्रंट मोटर के साथ करीब 167 PS की पावर और 215 Nm का टॉर्क दे सकती है, जिससे लगभग 500 किलोमीटर तक की रेंज मिलने की संभावना है.
  • इसके अलावा 65 kWh बैटरी के साथ रियर-व्हील ड्राइव सेटअप में ज्यादा पावर और 538 किमी तक की रेंज मिल सकती है.
  • लॉन्च के बाद टाटा सिएरा EV का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG ZS EV, महिंद्रा BE 6 और आने वाली मारुति ई विटारा व टोयोटा अर्बन क्रूजर EV से होगा.
  • गाड़ी की कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत लगभग 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है.
  • नई टाटा सिएरा EV उन ग्राहकों के लिए बेहतरीन विकल्प बन सकती है, जो दमदार लुक, लंबी रेंज और भरोसेमंद ब्रांड के साथ इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं.

Published at : 14 Feb 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Tata Sierra EV Tata Sierra EV Price Tata Sierra Powertrain
