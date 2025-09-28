हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोनए अंदाज में लॉन्च होने जा रही Toyota Urban Cruiser Hyryder, इन गाड़ियों से होगा मुकाबला

नए अंदाज में लॉन्च होने जा रही Toyota Urban Cruiser Hyryder, इन गाड़ियों से होगा मुकाबला

टोयोटा जल्द भारत में Urban Cruiser Hyryder Aero Edition लॉन्च करने वाली है. सोशल मीडिया पर इसका टीजर जारी किया गया है, आइए इसके इंजन, डिजाइन और लॉन्च डिटेल्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 28 Sep 2025 11:42 AM (IST)
Preferred Sources

टोयोटा ने भारतीय बाजार में अपनी मिड-साइज एसयूवी Urban Cruiser Hyryder का नया Aero Edition पेश करने की तैयारी कर ली है. लॉन्च से पहले कंपनी ने इसका आधिकारिक टीजर सोशल मीडिया पर जारी किया है. इस नए एडिशन को खास डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा.

टीजर में दिखी झलक

  • टोयोटा भारतीय बाजार में अपनी मिड-साइज एसयूवी Urban Cruiser Hyryder का नया Aero Edition पेश करने की तैयारी कर रही है. लॉन्च से पहले कंपनी ने इस एडिशन का आधिकारिक टीजर सोशल मीडिया पर जारी किया है. टीजर से साफ होता है कि इस एडिशन को खास डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स के साथ लाया जाएगा.

एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन

  • जारी किए गए टीजर में Urban Cruiser Hyryder Aero Edition को ऑल-ब्लैक थीम में दिखाया गया है. इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे एक स्पोर्टी और प्रीमियम लुक मिलता है. इसका डिजाइन काफी हद तक टोयोटा की Hilux Black Edition से मेल खाता हुआ नजर आता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Hyryder Aero Edition में इंजन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. इसमें वही मौजूदा इंजन ऑप्शन्स दिए जाएंगे जो अभी उपलब्ध हैं. इनमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन और CNG वेरिएंट शामिल हैं. इसके अलावा ग्राहकों को 5-स्पीड और 6-स्पीड ट्रांसमिशन के विकल्प भी मिलेंगे, जिससे परफॉर्मेंस में किसी तरह की कमी महसूस नहीं होगी.

लॉन्च टाइमलाइन

  • टोयोटा ने अभी तक Urban Cruiser Hyryder Aero Edition की आधिकारिक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है. हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि इसे नवंबर 2025 तक भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा. कंपनी इस एडिशन को खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए ला रही है, जो एक स्टाइलिश और प्रीमियम SUV की तलाश में हैं.

किससे होगा मुकाबला?

  • लॉन्च के बाद Hyryder Aero Edition का मुकाबला मिड-साइज SUV सेगमेंट की कई लोकप्रिय गाड़ियों से होगा. इसमें Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate, Tata Harrier और Volkswagen Taigun जैसे मॉडल शामिल हैं.
  • इन सभी कारों को टक्कर देने के लिए Toyota अपने इस नए एडिशन में डिजाइन और फीचर्स पर खास जोर दे रही है. Toyota Urban Cruiser Hyryder Aero Edition भारतीय ग्राहकों को एक नया और प्रीमियम विकल्प देगा. ऑल-ब्लैक थीम, बेहतर डिजाइन और मौजूदा इंजन विकल्पों के साथ यह SUV उन लोगों के लिए खास साबित हो सकती है जो स्टाइल और परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: जल्द भारतीय बाजार में एंट्री लेगी Maruti Fronx Hybrid, जानिए कितनी होगी गाड़ी की कीमत?

Published at : 28 Sep 2025 11:42 AM (IST)
Tags :
Toyota Hyundai Creta Auto News Kia Seltos Tata Harrier Toyota Urban Cruiser
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
दिल्ली NCR
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
दिल्ली NCR
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
ऑटो
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Hyundai i20, जानिए किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Hyundai i20, जानिए किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
फूड
डाइट जर्नी को बनाएं टेस्टी और हेल्दी, ट्राई करें लौकी पकौड़ा रेसिपी
डाइट जर्नी को बनाएं टेस्टी और हेल्दी, ट्राई करें लौकी पकौड़ा रेसिपी
बिहार
Bihar Election: अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का विरोध, लगे 'गो बैक' के नारे
बिहार: अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का विरोध, लगे 'गो बैक' के नारे
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget