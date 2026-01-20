एक्सप्लोरर
आज लॉन्च होगी ये जापानी इलेक्ट्रिक कार, मिलेंगे 500+ रेंज और 5-स्टार सेफ्टी, जानें फीचर्स
फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी पॉपुलर गाड़ियां बेचने वाली टोयोटा आज यानी 20 जनवरी को अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है. यह कार मौजूदा Urban Cruiser Hyryder का इलेक्ट्रिक वर्जन मानी जा रही है.
टोयोटा ने आज यानी 20 जनवरी 2026 को भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Urban Cruiser EV लॉन्च करने जा रही है. ये कार टोयोटा की पहली मास मार्केट इलेक्ट्रिक SUV है और इसके साथ ही कंपनी ने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में मजबूत एंट्री की है. अब तक टोयोटा हाइब्रिड कारों जैसे Urban Cruiser Hyryder और Innova Hycross पर ज्यादा फोकस कर रही थी, लेकिन इस लॉन्च के बाद तस्वीर बदलती नजर आ रही है. ये SUV सीधे तौर पर Hyundai Creta Electric, MG ZS EV और Maruti Suzuki e-Vitara को टक्कर देगी.
डिजाइन और इंटीरियर
- Urban Cruiser EV का फ्रंट डिजाइन काफी हद तक Toyota Camry से इंस्पायर्ड है. इसमें पतली LED हेडलाइट्स दी गई हैं, जिनके साथ सिंगल स्ट्रिप DRL मिलती है. ये SUV Maruti Suzuki e-Vitara के HEARTECT-e प्लेटफॉर्म पर बनी है. कार में डायमंड-कट अलॉय व्हील, मजबूत बॉडी क्लैडिंग और फुल-विड्थ LED टेललाइट्स दी गई हैं. अंदर की बात करें तो इसमें बड़ा 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसके अलावा ग्लास रूफ, वेंटिलेटेड सीटें और फ्लोटिंग सेंटर कंसोल भी दिए गए हैं.
बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस
- Toyota Urban Cruiser EV में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं. 49 kWh बैटरी 144 हॉर्सपावर की पावर देती है, जबकि 61 kWh बैटरी 174 हॉर्सपावर जनरेट करती है. बड़ी बैटरी के साथ ये SUV एक बार चार्ज करने पर लगभग 543 किलोमीटर तक चल सकती है, जो इसे लॉन्ग ड्राइव के लिए बेहतर बनाती है.
सेफ्टी और टेक्नोलॉजी
- सेफ्टी के मामले में ये SUV काफी मजबूत है. इसमें 5-स्टार BNCAP सेफ्टी रेटिंग मिलने की उम्मीद है. कार में 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा ESC, TPMS और ABS के साथ EBD भी मौजूद हैं.
