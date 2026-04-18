नए अवतार में आई Toyota Yaris Cross, जानिए इस Facelift मॉडल में क्या है खास

टोयोटा ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Yaris Cross का 2026 फेसलिफ्ट मॉडल पेश कर दिया है. करीब 6 साल बाद इस गाड़ी को नए अपडेट्स के साथ बाजार में उतारा गया है. यह मॉडल खास तौर पर यूरोप के ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. हालांकि इसका प्लेटफॉर्म पहले जैसा ही रखा गया है, लेकिन इसके लुक और फीचर्स में कई अच्छे बदलाव किए गए हैं, जिससे यह पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव और प्रीमियम बन गई है.

एक्सटीरियर डिजाइन में क्या बदलाव हुए?

नई Toyota Yaris Cross का बाहरी डिजाइन अब पहले से ज्यादा शार्प और स्टाइलिश हो गया है. सामने की तरफ नए LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जो रात में बेहतर रोशनी देते हैं और कार को मॉडर्न लुक देते हैं. इसके साथ नई डिजाइन की ग्रिल और अपडेटेड फ्रंट बंपर इसे ज्यादा बोल्ड बनाते हैं. कार के साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे स्पोर्टी टच देते हैं. इसके अलावा कंपनी ने इसमें ‘Precious Bronze’ नाम का नया कलर भी जोड़ा है, जो इसे अलग पहचान देता है. कुल मिलाकर, इस SUV का लुक अब ज्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव नजर आता है.

केबिन और फीचर्स में क्या खास है?

इस बार Toyota ने Yaris Cross के इंटीरियर पर खास ध्यान दिया है. जैसे ही आप कार के अंदर बैठते हैं, आपको एक प्रीमियम फील मिलता है. डैशबोर्ड, दरवाजों और स्टार्ट बटन के आसपास बेहतर क्वालिटी के मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है. प्लेटिनम कलर के इंसर्ट्स के कारण केबिन और भी शानदार लगता है. अब मिड वेरिएंट में भी स्पोर्ट्स सीट्स मिलती हैं, जो पहले सिर्फ टॉप मॉडल में मिलती थीं. टॉप वेरिएंट में लेदरेट और खास मटेरियल से बनी सीट्स, बड़ी पैनोरमिक सनरूफ और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इन सभी चीजों से यह SUV अंदर से काफी लग्जरी महसूस होती है.

इंजन और परफॉर्मेंस कैसी है?

नई Yaris Cross Facelift में इंजन के मामले में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है. इसमें 1.5 लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है. इसमें एक छोटी बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर भी जुड़ी होती है, जिससे गाड़ी ज्यादा माइलेज और स्मूद ड्राइव देती है. पहले इस SUV में दो पावर ऑप्शन मिलते थे, लेकिन अब कंपनी ने ज्यादा पावरफुल वर्जन को ही पेश किया है. यह SUV फ्रंट-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव दोनों विकल्पों में आती है. इसकी टॉप स्पीड लगभग 175 किमी/घंटा तक जाती है, जो इसे एक मजबूत और भरोसेमंद SUV बनाती है.

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