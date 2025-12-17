Toyota भारतीय बाजार में बहुत जल्द अपनी पहली मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है. इस नई इलेक्ट्रिक SUV का नाम Toyota Urban Cruiser BEV होगा. कंपनी इसे 2026 की पहली छमाही में भारत में पेश कर सकती है. यह SUV असल में Maruti Suzuki e Vitara का ही बैज-इंजीनियर्ड मॉडल होगी. दोनों गाड़ियां सुजुकी के गुजरात प्लांट में तैयार की जाएंगी और नए Heartect-e प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगी. Toyota इस SUV के जरिए भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में मजबूत एंट्री करना चाहती है.

बाहर से मिलेगा फ्यूचर जैसा लुक

Toyota Urban Cruiser BEV का डिजाइन काफी हद तक Maruti e Vitara जैसा होगा, लेकिन इसमें Toyota की अपनी स्टाइलिंग देखने को मिलेगी. सामने की तरफ पतले LED हेडलैंप्स दिए जाएंगे, जो क्रोम स्ट्रिप से जुड़े होंगे. इसमें बंद ग्रिल, वर्टिकल एयर वेंट्स और हैमरहेड डिजाइन मिलेग. साइड प्रोफाइल में बॉडी क्लैडिंग और नए डिजाइन के एयरो अलॉय व्हील्स होंगे. पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललैंप्स SUV को प्रीमियम लुक देंगे. साइज की बात करें तो यह SUV लंबी और चौड़ी होगी, जिससे अंदर अच्छा स्पेस मिलेगा.

अंदर से प्रीमियम और Comfortable केबिन

Urban Cruiser BEV का इंटीरियर काफी मॉडर्न और आरामदायक होगा. इसमें डुअल-टोन केबिन थीम, लो-सेट डैशबोर्ड और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा. यह सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा. इसके साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया स्टीयरिंग व्हील और एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलेगी. आराम के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और स्लाइडिंग रियर सीट्स दी जाएंगी, जिससे लंबी जर्नी भी आसान होगी.

फीचर्स, सेफ्टी और रेंज

Toyota इस इलेक्ट्रिक SUV में कई एडवांस फीचर्स दे सकती है, जैसे 360-डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग और प्रीमियम साउंड सिस्टम. सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग्स, लेवल-2 ADAS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे. इसमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी ऑप्शन होंगे. बड़ी बैटरी के साथ यह SUV एक बार चार्ज करने पर 500 से 550 किलोमीटर तक चल सकती है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 20 लाख रुपये एक्स-शोरूम हो सकती है.

