हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में Toyota जल्द ला रही अपनी पहली Electric Car, 500 KM से ज्यादा होगी रेंज, जानें फीचर्स और कीमत

भारत में Toyota जल्द ला रही अपनी पहली Electric Car, 500 KM से ज्यादा होगी रेंज, जानें फीचर्स और कीमत

Toyota भारत में अपनी पहली Electric Car Urban Cruiser BEV को 2026 में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. आइए इसकी कीमत, रेंज, फीचर्स और डिजाइन के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Dec 2025 09:29 AM (IST)
Preferred Sources

Toyota भारतीय बाजार में बहुत जल्द अपनी पहली मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है. इस नई इलेक्ट्रिक SUV का नाम Toyota Urban Cruiser BEV होगा. कंपनी इसे 2026 की पहली छमाही में भारत में पेश कर सकती है. यह SUV असल में Maruti Suzuki e Vitara का ही बैज-इंजीनियर्ड मॉडल होगी. दोनों गाड़ियां सुजुकी के गुजरात प्लांट में तैयार की जाएंगी और नए Heartect-e प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगी. Toyota इस SUV के जरिए भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में मजबूत एंट्री करना चाहती है.

बाहर से मिलेगा फ्यूचर जैसा लुक

  • Toyota Urban Cruiser BEV का डिजाइन काफी हद तक Maruti e Vitara जैसा होगा, लेकिन इसमें Toyota की अपनी स्टाइलिंग देखने को मिलेगी. सामने की तरफ पतले LED हेडलैंप्स दिए जाएंगे, जो क्रोम स्ट्रिप से जुड़े होंगे. इसमें बंद ग्रिल, वर्टिकल एयर वेंट्स और हैमरहेड डिजाइन मिलेग. साइड प्रोफाइल में बॉडी क्लैडिंग और नए डिजाइन के एयरो अलॉय व्हील्स होंगे. पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललैंप्स SUV को प्रीमियम लुक देंगे. साइज की बात करें तो यह SUV लंबी और चौड़ी होगी, जिससे अंदर अच्छा स्पेस मिलेगा.

अंदर से प्रीमियम और Comfortable केबिन

  • Urban Cruiser BEV का इंटीरियर काफी मॉडर्न और आरामदायक होगा. इसमें डुअल-टोन केबिन थीम, लो-सेट डैशबोर्ड और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा. यह सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा. इसके साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया स्टीयरिंग व्हील और एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलेगी. आराम के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और स्लाइडिंग रियर सीट्स दी जाएंगी, जिससे लंबी जर्नी भी आसान होगी.

फीचर्स, सेफ्टी और रेंज

  • Toyota इस इलेक्ट्रिक SUV में कई एडवांस फीचर्स दे सकती है, जैसे 360-डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग और प्रीमियम साउंड सिस्टम. सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग्स, लेवल-2 ADAS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे. इसमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी ऑप्शन होंगे. बड़ी बैटरी के साथ यह SUV एक बार चार्ज करने पर 500 से 550 किलोमीटर तक चल सकती है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 20 लाख रुपये एक्स-शोरूम हो सकती है.

ये भी पढ़ें; नए फीचर्स के साथ जल्द आ सकती है Tata Sierra की 7-सीटर SUV, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Published at : 17 Dec 2025 09:29 AM (IST)
Tags :
Toyota Urban Cruiser BEV Toyota Electric Car India Toyota EV SUV First Toyota Electric Car
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका में No Entry! ट्रंप ने 39 देशों तक बढ़ाया ट्रैवल बैन, जानें कब से होगा लागू
अमेरिका में No Entry! ट्रंप ने 39 देशों तक बढ़ाया ट्रैवल बैन, जानें कब से होगा लागू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
ICC ने जारी की महिला वनडे रैंकिंग, स्मृति मंधाना का जलवा, देखिए कौन किस स्थान पर
ICC ने जारी की महिला वनडे रैंकिंग, स्मृति मंधाना का जलवा, देखिए कौन किस स्थान पर
Advertisement

वीडियोज

Hero Xoom 125 vs TVS Ntorq 125 | Auto Live #hero #tvs
Real-World Range Test of Tata Harrier EV | Shocking Results! #tatamotors
Maruti Suzuki Victoris Review | Auto Live #marutisuzuki #victoris
Sansani: दिलजली सनम का आखिरी रोमांस | ABP News
IPL 2026 ऑक्शन में Cameron Green बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में No Entry! ट्रंप ने 39 देशों तक बढ़ाया ट्रैवल बैन, जानें कब से होगा लागू
अमेरिका में No Entry! ट्रंप ने 39 देशों तक बढ़ाया ट्रैवल बैन, जानें कब से होगा लागू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
ICC ने जारी की महिला वनडे रैंकिंग, स्मृति मंधाना का जलवा, देखिए कौन किस स्थान पर
ICC ने जारी की महिला वनडे रैंकिंग, स्मृति मंधाना का जलवा, देखिए कौन किस स्थान पर
बॉलीवुड
60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में फिर बढ़ीं शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की मुसीबतें, IPC की धारा 420 जोड़ी
60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में फिर बढ़ीं शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की मुसीबतें, IPC की धारा 420 जोड़ी
ट्रेंडिंग
Video: पिता का साहस: बेटी को डूबता देख 60 फीट गहरे कुएं में लगाई छलांग, फिर ऐसे बची दोनों की जान- वीडियो वायरल
पिता का साहस: बेटी को डूबता देख 60 फीट गहरे कुएं में लगाई छलांग, फिर ऐसे बची दोनों की जान
हेल्थ
कैसे बनाए जाते हैं चीनी और गुड़, जानें हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचाती है चीनी?
कैसे बनाए जाते हैं चीनी और गुड़, जानें हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचाती है चीनी?
जनरल नॉलेज
Most Used English Letter: अंग्रेजी में कौन-सा अक्षर लिखने या बोलने में सबसे ज्यादा होता है इस्तेमाल? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
अंग्रेजी में कौन-सा अक्षर लिखने या बोलने में सबसे ज्यादा होता है इस्तेमाल? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget