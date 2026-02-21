फुल टैंक में चलती है 1200 KM, बड़ी फैमिली के लिए क्या सही रहेगी Toyota Innova Hycross?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक में चलती है 1200 KM, बड़ी फैमिली के लिए क्या सही रहेगी Toyota Innova Hycross?

Toyota Innova Hycross Power: यह गाड़ी दो इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. पहला, 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 173 bhp की पावर और 209 Nm का टॉर्क देता है. दूसरा विकल्प 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 21 Feb 2026 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

इंडियन मार्केट में Toyota Innova Hycross को एक बेहतर लग्जरी MPV के तौर पर जाना जाता है. अगर आप बड़ी फैमिली के लिए इस कार को खरीदते हैं तो ये गाड़ी विशाल इंटीरियर, शानदार माइलेज और 5-स्टार रेटिंग के साथ आती है. इसके साथ ही ये गाड़ी अब पहले से किफायती हो गई है. आइए जानते हैं कि बड़ी फैमिली के लिए अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हैं तो इसकी कीमत, फीचर्स और माइलेज कितना है?  

कितनी है Toyota Innova Hycross की कीमत? 

Toyota Innova Hycross की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 18.48 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि इसका टॉप मॉडल ZX(O) हाइब्रिड वेरिएंट 37.38 लाख रुपए तक जाता है. इसके अलावा VX हाइब्रिड वेरिएंट 31.65 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होता है.

गाड़ी की पावर और माइलेज

Toyota Innova Hycross दो इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. पहला, 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 173 bhp की पावर और 209 Nm का टॉर्क देता है. दूसरा विकल्प 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है, जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों मोड पर चलता है. माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट 16.13 kmpl का माइलेज देता है, जबकि हाइब्रिड वेरिएंट 23.24 kmpl तक की रेंज देता है (ARAI सर्टिफाइड). वहीं, फुल टैंक भरने पर ये कार लगभग 1200 किलोमीटर तक चल सकती है.

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के फीचर्स

Toyota Innova Hycross का केबिन स्पेस इतना बड़ा है कि लंबी फैमिली ट्रिप भी आरामदायक बन जाती है. इसमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम Toyota i-CONNECT के साथ दिया गया है, जिसमें वायरलेस Apple CarPlay और वायर्ड Android Auto का सपोर्ट मिलता है. साउंड सिस्टम के लिए इसमें 9-स्पीकर वाला JBL ऑडियो सिस्टम और सबवूफर मौजूद है.

Toyota Innova Hycross की टक्कर बाजार में कई गाड़ियों से होती है, जिनमें Mahindra XUV700, Tata Safari, Toyota Innova Crysta, Kia Carens और Maruti Suzuki Invicto जैसी गाड़ियां शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें:-

6 एयरबैग वाली नई Renault Duster पहुंची शोरूम, जानें कब मिलेगी पहली डिलीवरी 

 

 

Published at : 21 Feb 2026 10:00 AM (IST)
