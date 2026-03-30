फुल टैंक में चलती है 1200 KM, अब नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Toyota Innova Hycross

भारतीय बाजार में टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस (Toyota Innova Hycross) काफी पॉपुलर है. अगर आप आने वाले समय में इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है. जल्द ही इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया जा सकता है. नई इनोवा हाइक्रॉस के लुक और फीचर्स दोनों में बदलाव किए जा सकते हैं. आइए इस गाड़ी के फीचर्स और लॉन्चिंग डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Toyota Innova Hycross के फेसलिफ्ट वर्जन को जल्द लॉन्च किया जाएगा. हालांकि अभी तक कंपनी की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. आमतौर पर टोयोटा अपने मॉडल को लॉन्च के करीब 4 साल बाद अपडेट करती है, इसलिए माना जा रहा है कि इसका नया फेसलिफ्ट मॉडल 2026 के आखिर में या 2027 की शुरुआत में आ सकता है.

पहले से कितनी बदल जाएगी Toyota Innova Hycross?

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के फेसलिफ्ट वर्जन में डिजाइन में हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे फ्रंट लुक, ग्रिल, हेडलाइट और बंपर को थोड़ा मॉडर्न बनाया जा सकता है. इसके साथ ही इंटीरियर में भी नए फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, जिससे कार और ज्यादा प्रीमियम लुक के साथ आएगी.

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें बड़े बदलाव की उम्मीद कम है. मौजूदा मॉडल की तरह इसमें पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिलते रहेंगे, जो अच्छा माइलेज और स्मूद ड्राइविंग देते हैं.

नोएडा में कितनी है एक्स-शोरूम कीमत?

Toyota Innova Hycross के बेस मॉडल की नोएडा में एक्स-शोरूम कीमत 18.33 लाख रुपये से शुरू होती है. गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत में 1.83 लाख रुपये RTO और 97 हजार 915 रुपये इंश्योरेस फीस और दूसरे चार्जेस जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत 22.29 लाख रुपये ऑन-रोड हो जाती है. वहीं इसका टॉप मॉडल ZX(O) हाइब्रिड वेरिएंट 37.35 लाख रुपये तक जाता है. इसके अलावा VX हाइब्रिड वेरिएंट 31.62 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है.

कैसा है गाड़ी का पावरट्रेन?

मौजूदा Toyota Innova Hycross दो इंजन ऑप्शन्स के साथ आती है. पहला, 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 173 bhp की पावर और 209 Nm का टॉर्क देता है. दूसरा ऑप्शन 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है, जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों मोड पर चलता है. माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट 16.13 kmpl का माइलेज देता है, जबकि हाइब्रिड वेरिएंट 23.24 kmpl तक की रेंज देता है. इसके साथ ही फुल टैंक में यह गाड़ी 1200 किलोमीटर तक चल सकती है.

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