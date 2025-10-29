टोयोटा इनोवा क्रिस्टा इंडियन मार्केट में पॉपुलर एमपीवी है, जोकि फीचर्स और माइलेज के मामले में शानदार मानी जाती है. अगर आप टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो हम यहां आपके लिए लोन प्लान और ईएमआई के पूरी जानकारी लेकर आए हैं. इसके साथ ही आपको यह बात भी पता चल जाएगी कि कितनी सैलरी पर आपको यह कार खरीदनी चाहिए.

क्या है दिल्ली में गाड़ी की कीमत?

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 18.66 लाख रुपये से शुरू होती है. इसके बेस वेरिएंट को नई दिल्ली में अब 22.37 लाख रुपये ऑन-रोड कीमत पर खरीदा जा सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑन-रोड कीमत शहर-दर-शहर अलग-अलग हो सकती है.

हर महीने देनी होगी कितने रुपये की किस्त ?

दिल्ली में अगर आप टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के बेस वेरिएंट को 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट पर खरीदते हैं तो इसके लिए आपको बैंक से करीब 20 लाख 18 हजार रुपये का लोन मिलेगा. अगर आप यह लोन 5 सालों के लिए ले रहे हैं तो आपको 5 सालों के लिए 9.8% की ब्याज दर से इसे चुकाना होगा. इस तरह आपको हर महीने 42 हजार 694 रुपये की किस्त चुकानी होगी.

एक बात ध्यान देने वाली यह है कि ब्याज दर पूरी तरह आपके क्रेडिट स्कोर पर तय की जाती है. अगर आप टोयोटा इनोवा क्रिस्टा खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो सलाह यही है कि 1 लाख रुपये से ज्यादा सैलरी होने पर ही इस कार को खरीदें.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के फीचर्स की बात की जाए तो इस कार में लगे एलईडी हेडलैम्प्स गाड़ी को शानदार लुक देते हैं. इनोवा क्रिस्टा में 20.32 सेंटीमीटर डिस्प्ले लगा है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी का फीचर दिया गया है. इससे आप अपने मोबाइल फोन को कार के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं.

सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इस कार में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल का फीचर भी दिया गया है. टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के G और GX वेरिएंट में 3 एयरबैग का फीचर दिया गया है. वहीं इसके VX और ZX वेरिएंट में 7 एयरबैग का फीचर दिया गया है. टोयोटा के नए वेरिएंट में भी सेफ्टी के लिए एयरबैग्स दिए गए हैं. टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी अर्टिगा, किआ कार्निवल, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और टाटा सफारी जैसी गाड़ियां टक्कर देती हैं.

