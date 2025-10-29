हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
किस दिन लॉन्च होने जा रही Tata Sierra 2025? कीमत से लेकर फीचर्स तक पहले ही जानिए सब

किस दिन लॉन्च होने जा रही Tata Sierra 2025? कीमत से लेकर फीचर्स तक पहले ही जानिए सब

Tata Motors जल्द भारत में अपनी नई SUV Tata Sierra लॉन्च करने जा रही है. आइए इसकी लॉन्च डेट, फीचर्स, इंजन विकल्प और संभावित कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 29 Oct 2025 12:27 AM (IST)
Preferred Sources

Tata Motors एक बार फिर अपने पुराने और पॉपुलर मॉडल Tata Sierra को नए अवतार में लॉन्च करने जा रही है. ये SUV कंपनी के प्रीमियम लाइनअप का हिस्सा होगी और इसमें मॉडर्न डिजाइन, एडवांस फीचर्स और नए इंजन विकल्प देखने को मिलेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं.

जल्द होगी Tata Sierra की लॉन्चिंग

  • मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Tata Motors 25 नवंबर 2025 को भारत में नई Tata Sierra SUV को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर सकती है. हालांकि कंपनी की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तारीख लगभग तय है. Tata Sierra की चर्चा पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रही है, क्योंकि कंपनी ने इसके कॉनसेप्ट मॉडल को पहले ही Auto Expo 2025 में पेश किया था, जहां इसे लोगों ने खूब पसंद किया था. अब इसकी लॉन्च की तैयारी जोरों पर है.

Tata Sierra में क्या होगा खास?

  • रिपोर्ट्स के मुताबिक Tata Sierra को कंपनी तीन अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शंस - पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक में पेश करेगी. हालांकि शुरुआत में कंपनी इसके ICE (Internal Combustion Engine) यानी पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स लॉन्च करेगी और बाद में इलेक्ट्रिक वर्जन (Tata Sierra EV) को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा. इस SUV में Tata Motors की नई Gen-2 प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो बेहतर परफॉर्मेंस, मजबूत सुरक्षा और energy efficiency देगी.

फीचर्स होंगे एकदम प्रीमियम और हाई-टेक

  • नई Tata Sierra में कंपनी ने कई प्रीमियम और हाई-टेक फीचर्स शामिल किए हैं, जो इसे एक लग्जरी SUV के रूप में स्थापित करेंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कार में ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप दिया जाएगा, जिसमें एक स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, दूसरी सेंट्रल इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और तीसरी पैसेंजर इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए होगी. इसके अलावा, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, LED हेडलाइट्स, JBL ऑडियो सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स भी मिलेंगे.

  • SUV में 540-डिग्री सराउंड कैमरा व्यू, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट, साथ ही वायरलेस मोबाइल चार्जिंग सिस्टम भी उपलब्ध होगा. सुरक्षा के लिए इसमें Level-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System), ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड एंकरेज जैसे फीचर्स दिए जाएंगे. इसके अलावा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी शामिल किया गया है. इन सभी फीचर्स से यह स्पष्ट है कि Tata Motors इस SUV को भारतीय बाजार में एक टेक्नोलॉजी-ड्रिवन लग्जरी कार के रूप में पेश करने की तैयारी में है.

कीमत और वेरिएंट्स की संभावनाएं

  • Tata Motors ने अभी तक कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अनुमान है कि Tata Sierra की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 14 लाख से 22 लाख के बीच हो सकती है. इस SUV का मुकाबला भारतीय बाजार में Mahindra Scorpio-N, Hyundai Creta, और आने वाली Maruti eVX जैसी गाड़ियों से होगा.

ये भी पढ़ें: भारत में जल्द आ रही Honda 0 Series SUV, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ मिलेगा प्रीमियम डिजाइन

Published at : 29 Oct 2025 12:27 PM (IST)
