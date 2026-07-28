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हिंदी न्यूज़ऑटोCreta या Sierra, 1 लाख की डाउन पेमेंट पर किसकी EMI सस्ती?

Creta या Sierra, 1 लाख की डाउन पेमेंट पर किसकी EMI सस्ती?

Creta vs Sierra: इन दोनों में से किसी एक गाड़ी को खरीदने के लिए जानना जरूरी है कि 1 लाख की डाउन पेमेंट के बाद आपको कितने रुपये का कार लोन मिलेगा और हर महीने कितनी EMI भरनी होगी?

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 28 Jul 2026 01:19 PM (IST)
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अगर आप नई एसयूवी खरीदने की योजना बना रहे हैं और मार्केट में पॉपुलर Tata Sierra और Hyundai Creta में से किसी एक को लेकर कंफ्यूज हैं तो यह खबर आपके काम की है. आप गाड़ी खरीदने के लिए अगर फुल पेमेंट नहीं करना चाहते तो इसे आप फाइनेंस भी करा सकते हैं. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि 1 लाख की डाउन पेमेंट के बाद आपको कितने रुपये का कार लोन मिलेगा और हर महीने कितनी EMI भरनी होगी?

Tata Sierra के बेस पेट्रोल वेरिएंट Smart Plus की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये है. दिल्ली में RTO, इंश्योरेंस और अन्य शुल्क जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 13.30 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. अलग-अलग राज्यों और शहरों में टैक्स के चलते यह कीमत थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है.

कितनी मंथली EMI पर मिल जाएगी Sierra?

  • अगर आप इस एसयूवी को खरीदने के लिए 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी राशि बैंक या फाइनेंस कंपनी से कार लोन के रूप में लेनी होगी. आपको करीब 9.8% ब्याज दर पर लोन मिलता है तो EMI लोन के टाइम के हिसाब से अलग-अलग होगी. जितना कम टाइम का लोन चुनेंगे, EMI उतनी ज्यादा होगी, जबकि लंबे टाइम में मंथली EMI कम हो जाएगी.


Creta या Sierra, 1 लाख की डाउन पेमेंट पर किसकी EMI सस्ती?

  • अगर बैंक 9.8 फीसदी ब्याज दर पर 4 साल के लिए लोन देता है तो हर महीने लगभग 31,089 रुपये की EMI चुकानी होगी. वहीं 5 साल का टाइम चुनने पर EMI घटकर करीब 26,022 रुपये रह जाएगी. 

Hyundai Creta की EMI का हिसाब

  • Hyundai Creta के बेस पेट्रोल वेरिएंट E की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 10.72 लाख रुपये है. इसमें RTO, इंश्योरेंस और दूसरी जरूरी फीस जोड़ने के बाद दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 12.64 लाख रुपये हो जाती है. अलग-अलग राज्यों में टैक्स और दूसरे चार्ज के चलते ऑन-रोड कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है.
  • अगर आप Creta खरीदते समय 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको करीब 11.64 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. उदाहरण के तौर पर अगर आपको करीब 10 फीसदी ब्याज दर पर लोन मिलता है, तो आपकी मंथली EMI लोन अवधि के हिसाब से तय होगी.
  • अगर आप 5 साल के लिए कार लोन लेते हैं तो आपको हर महीने करीब 24,414 रुपये की EMI चुकानी होगी. वहीं 6 साल के टाइम चुनने पर EMI घटकर लगभग 21,287 रुपये रह जाएगी. अगर आप EMI का बोझ और कम करना चाहते हैं तो 7 साल का लोन चुन सकते हैं.


Creta या Sierra, 1 लाख की डाउन पेमेंट पर किसकी EMI सस्ती?

Tata Sierra का पावरट्रेन

  • Tata Sierra में ग्राहकों को तीन इंजन विकल्प मिलते हैं. इसमें 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन शामिल हैं. ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है. अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से इंजन और ट्रांसमिशन का चयन किया जा सकता है.
  • Tata Sierra को मॉडर्न फीचर्स के साथ पेश किया गया है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, मल्टीपल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा और ADAS जैसे कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं. बेस वेरिएंट में भी कई जरूरी फीचर्स दिए गए हैं, जिससे यह वैल्यू फॉर मनी एसयूवी बन जाती है.

Hyundai Creta का पावरट्रेन और फीचर्स

  • Hyundai Creta में ग्राहकों को तीन इंजन विकल्प मिलते हैं. इसमें 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन शामिल हैं. कंपनी इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल, IVT (CVT), 7-स्पीड DCT और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन जैसे ऑप्शन भी देती है. पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन अच्छे माइलेज और स्मूद ड्राइविंग फील के लिए जाने जाते हैं.
  • Hyundai Creta अपने प्रीमियम फीचर्स के लिए भी काफी पॉपुलर है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा मल्टीपल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल स्टार्ट असिस्ट और ABS जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 28 Jul 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Tata Sierra Hyundai Creta Vs Tata Sierra Finance Plan
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