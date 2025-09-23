हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोआपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा Toyota Fortuner का नया वेरिएंट? यहां रिव्यू में जानिए

आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा Toyota Fortuner का नया वेरिएंट? यहां रिव्यू में जानिए

Toyota Fortuner Neo Drive Mild Hybrid अब 48V सिस्टम के साथ आती है. Fortuner Neo Drive में पहले जैसा ही 2.8-लीटर डीजल इंजन है. आइए इसके फीचर्स, माइलेज, परफॉर्मेंस के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Sep 2025 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार को जब से Ford Endeavour ने अलविदा कहा है, तब से टोयोटा फॉर्च्यूनर का मुकाबला करने वाली कोई बड़ी एसयूवी नहीं बची. कीमतें लगातार बढ़ने के बावजूद, यह गाड़ी अब भी एक भरोसेमंद और मजबूत विकल्प बनी हुई है. जो लोग एक सॉलिड और लंबे समय तक टिकने वाली एसयूवी चाहते हैं, उनके लिए फॉर्च्यूनर लगभग बेजोड़ है. इसकी पॉपुलेरिटी इतनी है कि कीमत चाहे जो भी हो, इसके चाहने वालों की कमी नहीं है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

माइल्ड हाइब्रिड का नया अवतार

  • टोयोटा ने फॉर्च्यूनर में बड़ा बदलाव किए बिना एक नया वेरिएंट पेश किया है, जिसे नियो ड्राइव माइल्ड हाइब्रिड कहा जाता है. यह पूरी तरह से हाइब्रिड नहीं है, बल्कि 48V सिस्टम के साथ आने वाला माइल्ड हाइब्रिड है. ये सिस्टम खासतौर पर 4x4 वेरिएंट में दिया गया है और इसका मकसद ज्यादा स्मूथ ड्राइविंग और थोड़ी बेहतर एफिशिएंसी देना है.

इंजन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस

  • इसमें वही 2.8-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, लेकिन अब इसकी स्टार्ट काफी स्मूथ लगती है. चलते समय यह पहले की तरह डीजल इंजन की आवाज तो देता है, लेकिन रिफाइनमेंट पहले से बेहतर महसूस होता है. परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार हुआ है, हालांकि ज्यादातर लोग इसे तुरंत महसूस नहीं कर पाएंगे. सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी माइलेज अब लगभग 12 किमी/लीटर हो गई है और फुल टैंक पर गाड़ी की रेंज करीब 40 से 50 किलोमीटर बढ़ गई है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

  • फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव में वही मजबूती और ऑफ-रोड क्षमता है जिसके लिए यह जानी जाती है. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस और पानी में चलने की क्षमता पहले जैसी ही है. अब इसमें 360-डिग्री कैमरा दिया गया है जो काफी जरूरी था, हालांकि इसकी क्वालिटी और बेहतर हो सकती थी. इसके अलावा इसमें मल्टी-टेरेन सिलेक्ट सिस्टम है जिसमें कई मोड्स दिए गए हैं.
  • फीचर्स की बात करें तो इसमें पावर्ड टेलगेट, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और 7 एयरबैग शामिल हैं. हालांकि, कुछ फीचर्स की कमी खलती है जैसे वेंटिलेटेड सीटें और तीसरी पंक्ति में थोड़ा कम स्पेस.

खरीदने लायक है या नहीं?

फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव माइल्ड हाइब्रिड अब पहले से ज्यादा स्मूद और आरामदायक हो गई है. ये बेहतर ड्राइविंग और बेहतर माइलेज की वजह से लग्जरी SUV जैसी महसूस होती है. हालांकि, इसमें वेंटिलेटेड सीटें नहीं हैं और 3rd Row में जगह कम है, जो कुछ लोगों को कमियां लग सकती हैं, लेकिन अगर आप पहले से ही फॉर्च्यूनर को पसंद करते हैं और एक मजबूत और भरोसेमंद SUV चाहते हैं, तो यह वेरिएंट आपके लिए अच्छा विकल्प है.

