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हिंदी न्यूज़ऑटोजल्द लॉन्च हो सकती है नई Toyota Fortuner 2026, कई एडवांस फीचर्स से होगी लैस, जानें कीमत

जल्द लॉन्च हो सकती है नई Toyota Fortuner 2026, कई एडवांस फीचर्स से होगी लैस, जानें कीमत

नई Toyota Fortuner 2026 इस साल भारत में लॉन्च हो सकती है. इसमें एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है. आइए इसके डिजाइन, फीचर्स और इंजन से जुड़ी पूरी डिटेल्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 15 Apr 2026 07:20 PM (IST)
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Toyota Fortuner भारत में एक बहुत ही पॉपुलर फुल-साइज SUV रही है. साल 2009 में लॉन्च होने के बाद से यह लगातार लोगों की पसंद बनी हुई है. अब कंपनी इसकी नई जेनरेशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिससे बाजार में एक बार फिर हलचल मच सकती है. नई Fortuner को हाल ही में आई Toyota Hilux की नई जेनरेशन पर तैयार किया जाएगा. इसका मतलब है कि इसमें नई टेक्नोलॉजी, बेहतर डिजाइन और ज्यादा फीचर्स देखने को मिल सकते हैं.

कब हो सकती है लॉन्च?

Toyota ने अभी तक इसकी लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. लेकिन इस SUV को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे यह साफ है कि कंपनी इस पर तेजी से काम कर रही है. ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई Fortuner को 2026 की दिवाली तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो यह साल की सबसे बड़ी लॉन्च में से एक होगी.

डिजाइन में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे?

नई Fortuner का डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न और दमदार हो सकता है. टेस्टिंग के दौरान जो झलक सामने आई है, उसके अनुसार इसमें आइब्रो शेप की LED DRLs देखने को मिलेंगी. इसके सामने की तरफ बड़ी ग्रिल और नया बंपर दिया जाएगा, जो इसे और मस्कुलर लुक देगा. साथ ही इसमें स्प्लिट LED हेडलैंप सेटअप भी मिल सकता है, जो आजकल ट्रेंड में है. SUV का फ्रंट हिस्सा थोड़ा ऊंचा होगा और पीछे का डिजाइन भी पहले से अलग और ज्यादा स्टाइलिश हो सकता है. नए टेल लैंप्स भी इसके लुक को और बेहतर बनाएंगे.

फीचर्स होंगे ज्यादा एडवांस

नई Fortuner के इंटीरियर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसमें 12.3 इंच का बड़ा टचस्क्रीन और 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है. इसके अलावा, इसमें एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जिससे ड्राइविंग और भी सुरक्षित हो जाएगी. कंपनी इसमें OTA (Over The Air) अपडेट की सुविधा भी दे सकती है, जिससे गाड़ी का सॉफ्टवेयर बिना सर्विस सेंटर जाए अपडेट किया जा सकेगा.

इंजन में क्या होगा नया?

इंजन के मामले में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है. माना जा रहा है कि नई Fortuner में मौजूदा मॉडल वाला ही इंजन दिया जाएगा. इसमें 2.8 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ आता है. इसके अलावा 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिल सकता है, जो ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. हालांकि, भविष्य में हाइब्रिड या नए इंजन विकल्प भी देखने को मिल सकते हैं.

ये भी पढ़ें: दमदार लुक के साथ लौटी नई Duster, देशभर में शुरू हुई डिलीवरी, जानें कीमत

Published at : 15 Apr 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Toyota Auto News Fortuner INDIA Toyota Fortuner 2026
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