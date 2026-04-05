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हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में कीमत 4 लाख से कम, लेकिन पाकिस्तान में 23 लाख की मिलती है Alto, यहां जानिए डिटेल्स

भारत में कीमत 4 लाख से कम, लेकिन पाकिस्तान में 23 लाख की मिलती है Alto, यहां जानिए डिटेल्स

India-Pakistan Alto Price: भारत में जहां Maruti Suzuki Alto K10 की कीमत काफी कम है, वहीं पाकिस्तान में इस कार के लिए लोगों को खूब पैसे खर्च करने होते हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 05 Apr 2026 11:16 AM (IST)
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भारतीय बाजार में कम बजट में आपको कई अच्छी गाड़ियां मिल जाती हैं. खासकर Maruti Suzuki Alto जो सस्ती कीमत और डिमांड के चलते काफी पॉपुलर है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही कार पड़ोसी देश पाकिस्तान में कितनी महंगी बिकती है? आइए डिटेल्स जान लेते हैं. 

भारत में जहां Maruti Suzuki Alto K10 की कीमत काफी कम है, वहीं पाकिस्तान में इस कार के लिए लोगों को खूब पैसे खर्च करने होते हैं, भारत में Maruti Alto K10 कार की शुरुआती एक्स-शोरम कीमत करीब 3.69 लाख रुपये है और इसका टॉप मॉडल लगभग 6.12 लाख रुपये तक जाता है. 

कितनी कीमत पर बिकती है Alto?

वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वहां यह कार बेहद महंगी है. पाकिस्तान की एक वेबसाइट के मुताबिक, वहां Alto VX की कीमत 23.31 लाख पाकिस्तानी रुपये है. वहीं Alto VXR की कीमत 27.07 लाख और Alto VXR AGS की कीमत 28.94 लाख रुपये है. इसके अलावा Alto VXL AGS की कीमत 30.45 लाख पाकिस्तानी रुपये है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये गाड़ी पाकिस्तान में 660 cc इंजन के साथ आती है. 

पाकिस्तान में कितनी अलग मिलती है Alto?

आपके लिए यह जानना जरूरी है कि भारत में Alto कार Maruti Suzuki बेचती है, जबकि पाकिस्तान में इसे Suzuki Pakistan बेचती है. दोनों देशों के टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कंडीशन में फर्क होने की वजह से कीमत में इतना बड़ा अंतर देखने को मिलता है.  इसके अलावा, फीचर्स में भी अंतर देखने को मिलता है,  भारत में मिलने वाले मॉडल में ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ABS और रिवर्स पार्किंग सेंसर. दूसरी ओर, पाकिस्तान वाले मॉडल में कम फीचर्स मिलते हैं, जैसे 2 एयरबैग और बेसिक सेफ्टी सिस्टम मिलते हैं. 

इतना आसान नहीं कार खरीदना

अगर आसान शब्दों में समझें, तो भारत में Alto एक सस्ती और बजट फ्रेंडली कार है, जिसे आम आदमी आसानी से खरीद सकता है.  लेकिन पाकिस्तान में यही कार काफी महंगी हो जाती है, जिससे वहां के लोगों के लिए इसे खरीदना उतना आसान नहीं रहता.

पाकिस्तान में ज्यादातर गाड़ियां लाइसेंसिंग के तहत स्थानीय कंपनियों की ओर से बनाई जाती हैं. यहां सबसे प्रमुख ब्रांड सुजुकी है, जो मेहरान, बोलान, कल्टस और स्विफ्ट जैसी कारें बनाती है. इसके अलावा टोयोटा की कोरोला और फॉर्च्यूनर, होंडा सिटी और सिविक, और किआ की पिकांटो और स्पोर्टेज भी लोकप्रिय मॉडल हैं. हालांकि, सीमित बिक्री और मुनाफे के कारण बड़ी विदेशी कंपनियाँ पाकिस्तान में बड़े निवेश से कतराती हैं.

यह भी पढ़ें:-

6 लाख में Mahindra Scorpio तो Ford Endeavour सिर्फ 14 लाख, यहां छिपा है लग्जरी कारों का खजाना 

Published at : 05 Apr 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Alto K10 India-Pakistan Alto Price Price Comparison
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