फुल टैंक में चलती हैं 700 KM, डेली अप-डाउन के लिए बेस्ट हैं ये 100cc बाइक्स, जानें कीमत

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच ज्यादातर लोग ऐसी बाइक खरीदना चाहते हैं जो कम खर्च में ज्यादा चले. ऐसे में 100cc बाइक्स भारत में आपके लिए शानदार ऑप्शन साबित हो सकती हैं. ये बाइक्स खासकर उन लोगों के लिए बेस्ट होती हैं जो डेली ऑफिस अप-डाउन करते हैं या गांव-शहर के बीच रोजाना सफर करते हैं. इनकी खास बात है कि ये सस्ती होने के साथ कम मेंटेनेंस कॉस्ट और बढ़िया माइलेज के साथ आती हैं. आइए भारतीय बाजार में मौजूद ऐसी ही बाइक्स के बारे में जानते हैं.

TVS XL 100

इस लिस्ट में पहला नाम TVS XL 100 का है, जोकि एक अलग तरह की बाइक (मोपेड) है. यह उन लोगों के लिए बहुत काम की है जिन्हें सामान ढोना होता है या रोज मेहनत वाला काम करना होता है. इसकी कीमत बहुत कम होती है और माइलेज भी काफी अच्छा मिलता है, इसलिए गांव और छोटे शहरों में यह बहुत पॉपुलर है. इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 44 हजार 550 रुपये है. यह बाइक करीब 80 kmpl तक का माइलेज देती है.

Hero HF Deluxe

दूसरे नंबर पर Hero HF Deluxe है. इस पॉपुलर बाइक में 97.2cc इंजन मिलता है और यह करीब 70 kmpl माइलेज देती है. बाइक की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 55,992 रुपये से शुरू होती है और इसकी मेंटेनेंस भी काफी सस्ती है, इसलिए यह डेली अप-डाउन के लिए बेस्ट ऑप्शन है.

Honda Shine 100

अगली बाइक Honda Shine 100 है. इस बाइक में करीब 98.98cc इंजन मिलता है और लगभग 65 kmpl तक माइलेज देती है. यह बाइक अपनी क्वालिटी और स्मूद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 65 हजार 243 रुपये से शुरू होती है.

Hero HF 100

इसके अलावा Hero HF 100 उन ग्राहकों के लिए बेस्ट है, जो कम कीमत में ज्यादा माइलेज चाहते हैं. इसमें 97 सीसी का इंजन दिया गया है. बाइक में करीब 70 kmpl तक का माइलेज मिलता है. फुल टैंक कराने पर यह बाइक 700 किलोमीटर तक की रेंज देती है. इसकी शुरुआती कीमत 58 हजार 739 हजार रुपये एक्स-शोरूम है.

Bajaj Platina 100

लिस्ट में अगला नाम Bajaj Platina 100 है, जिसे माइलेज के मामले में सबसे बेहतर माना जाता है. इसमें 102cc इंजन दिया गया है और यह लगभग 75–80 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है. साथ ही इसकी सीट और सस्पेंशन काफी आरामदायक हैं, जिससे लंबी दूरी तय करना आसान हो जाता है.

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