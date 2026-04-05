नई बाइक की पहली सर्विस क्यों है जरूरी? नजरअंदाज किया तो हो सकता है बड़ा नुकसान

Bike Servicing Tips: जब आप नई बाइक खरीदते हैं, तो उसकी पहली सर्विसिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है. ये सिर्फ एक सामान्य चेकअप नहीं होता, बल्कि बाइक के इंजन और बाकी पार्ट्स को सही तरीके से सेट करने की प्रक्रिया होती है. शुरुआत में इंजन के अंदर के पार्ट्स आपस में घिसकर सही फिट होते हैं, इसलिए इस समय सही देखभाल बहुत जरूरी होती है. पहली सर्विसिंग के दौरान इंजन ऑयल बदला जाता है, जिससे अंदर जमा छोटे-छोटे कण बाहर निकल जाते हैं. अगर ये कण इंजन में रह जाएं, तो आगे चलकर नुकसान कर सकते हैं. इसलिए समय पर सर्विसिंग कराना बाइक की लंबी उम्र के लिए बेहद जरूरी है.

सर्विसिंग नहीं कराने पर क्या हो सकता है नुकसान?

अगर आप पहली सर्विसिंग को नजरअंदाज करते हैं, तो इसका सीधा असर बाइक की परफॉर्मेंस पर पड़ता है. इंजन जल्दी गर्म हो सकता है और उसकी ताकत कम हो सकती है. इसके अलावा माइलेज भी कम हो जाता है, जिससे आपको ज्यादा खर्च करना पड़ता है. चेन, ब्रेक और क्लच जैसे जरूरी पार्ट्स भी सही तरीके से काम नहीं करते. धीरे-धीरे छोटी-छोटी दिक्कतें बड़ी समस्या बन जाती हैं और आपको महंगी रिपेयरिंग करवानी पड़ सकती है. कई बार तो इंजन भी जल्दी खराब होने लगता है.

पहली सर्विसिंग में क्या-क्या चेक होता है?

पहली सर्विसिंग के दौरान बाइक के कई जरूरी हिस्सों की Test की जाती है. इसमें इंजन ऑयल बदलना, ब्रेक की जांच, चेन टाइट करना और टायर प्रेशर देखना शामिल होता है. इसके अलावा बाइक के सभी नट-बोल्ट भी चेक किए जाते हैं ताकि कहीं कोई ढीलापन न रहे. इससे बाइक स्मूद चलती है और राइडिंग का अनुभव बेहतर हो जाता है. साथ ही, आगे आने वाली समस्याओं से भी बचाव होता है.

कब करानी चाहिए पहली सर्विसिंग?

आमतौर पर बाइक की पहली सर्विसिंग 500 से 1000 किलोमीटर के बीच करानी चाहिए. हर कंपनी का समय थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए बाइक के मैन्युअल को जरूर देखना चाहिए. सही समय पर सर्विसिंग कराने से बाइक की परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी बनी रहती है.

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