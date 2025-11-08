ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट हैं ये पांच बाइक्स और स्कूटर, कीमत 55,000 से शुरू, देखें लिस्ट

अगर आप ऐसी बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हैं जो जेब पर हल्की और माइलेज में भारी हो, तो 2025 में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं. ये टू-व्हीलर्स न सिर्फ बजट-फ्रेंडली हैं, बल्कि इनके इंजन की परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी और फीचर्स भी शानदार हैं. चाहे आप गांव में खेत या बाजार तक जाना चाहते हों या शहर में रोज़ ऑफिस अप-डाउन, ये पांच मॉडल हर जरूरत को पूरा करते हैं.

Hero Splendor Plus

भारतीय सड़कों की सबसे भरोसेमंद बाइक कही जाने वाली Hero Splendor Plus आज भी माइलेज और टिकाऊपन के मामले में सबसे आगे है. इसका 97.2cc एयर-कूल्ड इंजन 8.02 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क देता है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक करीब 70 kmpl का माइलेज देती है. इसमें i3S स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम दिया गया है जो फ्यूल एफिशिएंसी को 9% तक बढ़ाता है. साथ ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्यूबलेस टायर्स और साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसी सुविधाएं इसे और एडवांस बनाती हैं. 73,902 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर Splendor Plus उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लो मेंटेनेंस और हाई माइलेज बाइक चाहते हैं.

Honda Activa 6G

अगर आप बाइक के बजाय स्कूटर पसंद करते हैं, तो Honda Activa 6G आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है. यह स्कूटर खास तौर पर शहर की ट्रैफिक और फैमिली यूज के लिए बनाया गया है. इसका 109.51cc इंजन 7.79 PS की पावर और 8.79 Nm का टॉर्क देता है, जबकि माइलेज करीब 45–50 kmpl है. Activa 6G में LED हेडलाइट, साइलेंट स्टार्ट, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और CBS ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 74,619 की शुरुआती कीमत के साथ, ये स्कूटर स्मूद इंजन के साथ आता है.

TVS Jupiter

TVS Jupiter अपनी बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए मशहूर है. इसका 113.3cc इंजन 8 PS की पावर और 9.8 Nm का टॉर्क देता है. कंपनी का दावा है कि Jupiter 50 से 62 kmpl का माइलेज देता है. इसमें एक्सटर्नल फ्यूल फिल, डिजिटल-एनालॉग मीटर और इको इंडिकेटर जैसे फीचर्स मिलते हैं. 72,400 की कीमत पर यह स्कूटर फैमिली और डेली यूज दोनों के लिए एक कंफर्टेबल ऑप्शन है.

Bajaj Platina 110

लंबी जर्नी करने वालों के लिए Bajaj Platina 110 एक परफेक्ट बाइक है. इसका 115.45cc DTS-i इंजन 8.6 PS की पावर और 9.81 Nm का टॉर्क देता है, जबकि माइलेज करीब 80 kmpl है. सबसे खास बात यह है कि इसके 10 लीटर फ्यूल टैंक के साथ यह बाइक एक बार फुल टैंक पर 800 किलोमीटर तक चल सकती है. 69,284 की कीमत पर मिलने वाली यह बाइक सॉफ्ट सस्पेंशन, कॉम्बी-ब्रेकिंग सिस्टम और एंटी-स्किड ब्रेक्स जैसी सुविधाओं के साथ आती है.

Hero HF Deluxe

Hero HF Deluxe उन लोगों के लिए बनी है जो कम बजट में भरोसेमंद बाइक चाहते हैं. इसका 97.2cc इंजन 70–75 kmpl तक का माइलेज देता है. 55,992 की शुरुआती कीमत के साथ यह भारत की सबसे सस्ती और माइलेज-फ्रेंडली बाइक्स में से एक है. इसमें i3S टेक्नोलॉजी, सेल्फ-स्टार्ट, और साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और लो मेंटेनेंस कॉस्ट इसे गांव और कस्बों के लिए एक बेहतर विकल्प बनाती है.

ये भी पढ़ें: 440 km रेंज के साथ भारत में लॉन्च हुई MINI Countryman SE All4, जानें फीचर्स और कीमत