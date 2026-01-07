Mahindra XUV700 को खास बनाती हैं ये 5 बड़ी खूबियां, खरीदने से पहले जान लें ये डिटेल्स

Mahindra ने 05 जनवरी 2026 को XUV700 का नया फेसलिफ्ट वर्जन भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. यह एक प्रीमियम 7-सीटर SUV है, जिसे खास तौर पर फैमिली और लंबी दूरी की ड्राइव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.66 लाख रखी गई है. नया XUV700 अब पहले से ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा लग्जरी फील होती है, जिससे यह अपने सेगमेंट में और मजबूत हो गई है.

ट्रिपल स्क्रीन और फ्यूचर जैसी टेक्नोलॉजी

Mahindra XUV700 फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड है, जो पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है. इसमें ड्राइवर डिस्प्ले, सेंट्रल टचस्क्रीन और को-ड्राइवर के लिए अलग स्क्रीन मिलती है. यह देश की पहली पेट्रोल-डीजल SUV है जिसमें Alexa के साथ ChatGPT सपोर्ट दिया गया है. इसके अलावा वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, कनेक्टेड कार फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर इसे पूरी तरह मॉडर्न SUV बनाते हैं.

नया डिजाइन जो सड़क पर ध्यान खींचे

नई XUV700 को बोल्ड और स्टाइलिश लुक दिया गया है. इसमें नई पियानो ब्लैक ग्रिल, दमदार LED हेडलैंप, कनेक्टेड LED टेललाइट और 19 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स मिलते हैं. पीछे की ओर फुल-विथ लाइट बार और नए कलर ऑप्शन SUV को और फ्रेश लुक देते हैं. सड़क पर इसका साइज और डिजाइन इसे प्रीमियम फील देता है.

सेफ्टी में भी सबसे आगे?

Mahindra XUV700 फेसलिफ्ट को 5-स्टार BNCAP सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें लेवल-2 ADAS, 540 डिग्री कैमरा, 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और 75 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. नई सस्पेंशन टेक्नोलॉजी खराब रास्तों पर भी आरामदायक सफर देती है.

पावर, आराम और लग्जरी का जबरदस्त मेल

इस SUV में 2.0 लीटर पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन का विकल्प मिलता है. डीजल वेरिएंट में AWD का ऑप्शन भी दिया गया है. अंदर 16-स्पीकर साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और बॉस मोड जैसी फीचर्स मिलती हैं. यही वजह है कि यह Tata Safari, MG Hector Plus और Hyundai Alcazar को कड़ी टक्कर देती है. Mahindra XUV700 फेसलिफ्ट उन लोगों के लिए बेहतरीन SUV है जो टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और लग्जरी को एक साथ चाहते हैं.

