ये 5 खूबियां Tata Punch Facelift को बनाती हैं खास, जानें लुक से लेकर सेफ्टी तक सबकुछ

Tata Motors ने भारतीय बाजार में New Tata Punch Facelift को लॉन्च कर दिया है. ये कॉम्पैक्ट SUV अब पहले से ज्यादा बोल्ड लुक, एडवांस टेक्नोलॉजी और सेगमेंट-बेस्ट सेफ्टी के साथ आती है. कंपनी ने इसे खासतौर पर युवाओं और फैमिली कार खरीदारों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है. 5.59 लाख की शुरुआती कीमत के साथ Tata Punch Facelift अपने सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनकर सामने आई है. अगर आप नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो आइए इसके 5 खास बातें जानते हैं.

1. बोल्ड और ज्यादा स्टाइलिश डिजाइन

नई Tata Punch Facelift का डिजाइन पहले के मुकाबले ज्यादा मस्कुलर और दमदार हो गया है. इसमें फुल-साइज SUV से इंस्पायर्ड अपराइट फ्रंट ग्रिल, नया बुल गार्ड बंपर और चौड़ी बॉडी क्लैडिंग दी गई है. कार की लंबाई अब 49mm ज्यादा हो गई है, जिससे इसका रोड प्रेजेंस और भी बेहतर लगता है. इसमें PowerSight LED हेडलैंप्स, Infinity Glow LED टेल लैंप्स, 16-इंच अलॉय व्हील्स और नया स्पॉइलर मिलता है, जो इसे मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है.

2. सेगमेंट-बेस्ट प्रीमियम केबिन

Punch Facelift का केबिन अब ज्यादा लग्जरी और टेक-लोडेड हो गया है. इसमें 10.25-इंच HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंबिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर और रियर AC वेंट्स दिए गए हैं. 90 डिग्री डोर ओपनिंग और फ्लैट रियर फ्लोर इसे फैमिली के लिए ज्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं. AMT वेरिएंट में पैडल शिफ्टर्स और ऑटो डिमिंग IRVM भी मिलते हैं.

3. पहली बार Turbo Petrol और CNG AMT

Tata Punch Facelift परफॉर्मेंस के मामले में भी खास है. इसमें पहली बार 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 120 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है. इसके अलावा यह भारत की पहली CNG AMT कॉम्पैक्ट SUV है, जो स्मूद और किफायती ड्राइव का एक्सपिरियंस देती है. पेट्रोल, टर्बो और CNG जैसे कई इंजन विकल्प इसे और बेहतर बनाते हैं.

4. दमदार सेफ्टी

नई Punch में स्टैंडर्ड 6 एयरबैग, ESP, 360-डिग्री कैमरा, TPMS और SOS कॉलिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसे भारत NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है.

4. बेहतर स्पेस

बता दें कि Tata Punch Facelift अपने नए लुक, एडवांस फीचर्स, दमदार इंजन ऑप्शन्स और सेगमेंट-बेस्ट सेफ्टी के कारण एक ऑलराउंडर कॉम्पैक्ट SUV बन गई है. साथ ही 366 लीटर का बूट स्पेस (CNG में 210 लीटर) इसे रोजमर्रा और फैमिली यूज के लिए परफेक्ट बनाता है. अगर आप बजट में एक सुरक्षित और स्टाइलिश SUV चाहते हैं, तो Tata Punch Facelift आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है.

