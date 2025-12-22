टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक की टेस्टिंग शुरू, इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन बना सबसे बड़ा अट्रैक्शन

टाटा मोटर्स अपनी आइकॉनिक SUV सिएरा को इलेक्ट्रिक अवतार में लाने की तैयारी में है. हाल ही में Tata Sierra EV को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिसमें एक बड़ा और अहम बदलाव सामने आया है. इस इलेक्ट्रिक SUV में इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन दिया गया है, जो इसे पेट्रोल और डीजल वर्जन से बिल्कुल अलग बनाता है. ये फीचर आमतौर पर प्रीमियम गाड़ियों में ही देखने को मिलता है.

इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन से क्या होगा फायदा?

SPY Photo में साफ दिख रहा है कि Tata Sierra EV में पीछे की तरफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सेटअप दिया गया है. आमतौर पर इस सेगमेंट की SUVs में सिंपल बीम एक्सल दिया जाता है, जिससे लागत कम रहती है. लेकिन इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन से गाड़ी की राइड क्वालिटी काफी बेहतर हो जाती है. खराब सड़कों पर झटके कम लगते हैं और मोड़ते समय गाड़ी ज्यादा Stable रहती है. इससे लंबी दूरी की ड्राइव ज्यादा आरामदायक हो जाती है.

तस्वीरों से हुआ इलेक्ट्रिक होने का खुलासा

टेस्टिंग के दौरान दिखी गाड़ी में एग्जॉस्ट पाइप नजर नहीं आया, जिससे यह साफ हो गया कि यह इलेक्ट्रिक वर्जन है. गाड़ी के नीचे दिख रहा नया सस्पेंशन लेआउट इस बात की पुष्टि करता है कि टाटा सिर्फ इंजन बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि सिएरा EV को पूरी तरह नए लेवल पर ले जाना चाहती है.

बैटरी, रेंज और ड्राइव ऑप्शन

उम्मीद है कि Tata Sierra EV में Harrier EV की तरह 65kWh और 75kWh के बैटरी पैक दिए जाएंगे. इसमें टू-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव दोनों विकल्प मिल सकते हैं. हालांकि, सिएरा EV को ज्यादा रेंज देने के लिए इसकी पावर को Harrier EV से थोड़ा कम रखा जा सकता है. इसका मकसद परफॉर्मेंस से ज्यादा लंबी रेंज और बेहतर एफिशिएंसी देना होगा.

डिजाइन और फीचर्स में होंगे EV-खास बदलाव

Tata Sierra EV में EV लाइनअप के हिसाब से कुछ खास बदलाव देखने को मिलेंगे. इसमें बंद फ्रंट ग्रिल,ev बैजिंग, बेहतर एयरोडायनामिक अलॉय व्हील और Arcade.ev कनेक्टेड टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा डिजिटल रियर व्यू मिरर भी दिया जा सकता है, जो पीछे लगे कैमरे की मदद से साफ विजन देता है.

कीमत और लॉन्च टाइमलाइन

Tata Sierra EV की शुरुआती कीमत करीब 18 लाख से ज्यादा हो सकती है. यह ICE वर्जन से महंगी लेकिन Harrier EV से सस्ती रहेगी. इससे टाटा की SUV लाइनअप में साफ अंतर बना रहेगा. लॉन्च की बात करें तो टेस्टिंग को देखकर माना जा रहा है कि इसे अगले 12 से 18 महीनों में बाजार में उतारा जा सकता है.

ये भी पढ़ें: नए साल का तोहफा! दिल्ली में EV खरीदने पर मिलेगी बंपर सब्सिडी, जानिए नई पॉलिसी में क्या-क्या शामिल?