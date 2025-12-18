Tesla Cybertruck बना दुनिया का सबसे सुरक्षित पिकअप ट्रक, क्रैश टेस्ट में किया कमाल

ऑटोमोबाइल सेफ्टी के मामले में साल 2025 Tesla के लिए खास साबित हुआ है. IIHS यानी हाइवे सुरक्षा के लिए बीमा संस्थान की नई रिपोर्ट में Tesla Cybertruck ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. 2025 Tesla Cybertruck को IIHS का Top Safety Pick+ अवॉर्ड मिला है. खास बात यह है कि इस साल यह सम्मान पाने वाला यह इकलौता पिकअप ट्रक है. इससे पहले किसी भी पिकअप ट्रक के लिए इस स्तर की सेफ्टी रेटिंग पाना आसान नहीं रहा.

IIHS सेफ्टी रिपोर्ट में Cybertruck की बड़ी जीत

IIHS ने साल के आखिर में 20 नई गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग जारी की थी. इनमें से 16 गाड़ियां अवॉर्ड जीतने में सफल रहीं. इन विजेताओं में इलेक्ट्रिक SUV, सेडान और ट्रक शामिल थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा Tesla Cybertruck की हुई. पारंपरिक पिकअप ट्रक जैसे Jeep Gladiator और Ram 1500 इस बार अवॉर्ड हासिल नहीं कर पाए. वजह यह रही कि नए और ज्यादा सख्त क्रैश टेस्ट में वे तय मानकों पर खरे नहीं उतर सके.

सेफ्टी टेस्ट में Cybertruck का प्रदर्शन

अप्रैल 2025 के बाद बने Tesla Cybertruck मॉडल्स में कुछ जरूरी बदलाव किए गए थे. इन बदलावों का सीधा असर क्रैश टेस्ट के नतीजों पर पड़ा. Cybertruck ने फ्रंट क्रैश, साइड इंपैक्ट और पैसेंजर सेफ्टी जैसे अहम टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन किया. यही वजह है कि इसे Top Safety Pick+ का खिताब मिला.

पिकअप ट्रकों के लिए सेफ्टी टेस्ट क्यों होते हैं मुश्किल

पिकअप ट्रक आमतौर पर बड़े और भारी होते हैं. इनका ग्राउंड क्लीयरेंस भी ज्यादा होता है, जिससे टक्कर के समय झटके को संभालना मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा पैदल चलने वालों की सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती होती है. नए IIHS Testing Standard इन समस्याओं को और गहराई से टेस्ट करते हैं.

Cybertruck कैसे बना सबसे अलग?

Tesla ने Cybertruck के फ्रंट हिस्से और अंदरूनी ढांचे में सुधार किए हैं. इन बदलावों से टक्कर के समय यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मिलती है. स्टेनलेस स्टील बॉडी होने के बावजूद Cybertruck ने क्रैश एनर्जी को सही तरीके से कंट्रोल किया, जो इसे बाकी पिकअप ट्रकों से अलग बनाता है. Tesla Cybertruck फिलहाल भारत में नहीं बिकता है. हालांकि Tesla ने भारत में Model Y लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये है.

