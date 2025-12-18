हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTesla Cybertruck बना दुनिया का सबसे सुरक्षित पिकअप ट्रक, क्रैश टेस्ट में किया कमाल

Tesla Cybertruck बना दुनिया का सबसे सुरक्षित पिकअप ट्रक, क्रैश टेस्ट में किया कमाल

2025 Tesla Cybertruck को IIHS का Top Safety Pick+ अवॉर्ड मिला है. अप्रैल 2025 के बाद बने मॉडलों में किए गए अहम सेफ्टी अपडेट्स से इसकी क्रैश परफॉर्मेंस बेहतर हुई है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Dec 2025 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

ऑटोमोबाइल सेफ्टी के मामले में साल 2025 Tesla के लिए खास साबित हुआ है. IIHS यानी हाइवे सुरक्षा के लिए बीमा संस्थान की नई रिपोर्ट में Tesla Cybertruck ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. 2025 Tesla Cybertruck को IIHS का Top Safety Pick+ अवॉर्ड मिला है. खास बात यह है कि इस साल यह सम्मान पाने वाला यह इकलौता पिकअप ट्रक है. इससे पहले किसी भी पिकअप ट्रक के लिए इस स्तर की सेफ्टी रेटिंग पाना आसान नहीं रहा.

IIHS सेफ्टी रिपोर्ट में Cybertruck की बड़ी जीत

  • IIHS ने साल के आखिर में 20 नई गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग जारी की थी. इनमें से 16 गाड़ियां अवॉर्ड जीतने में सफल रहीं. इन विजेताओं में इलेक्ट्रिक SUV, सेडान और ट्रक शामिल थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा Tesla Cybertruck की हुई. पारंपरिक पिकअप ट्रक जैसे Jeep Gladiator और Ram 1500 इस बार अवॉर्ड हासिल नहीं कर पाए. वजह यह रही कि नए और ज्यादा सख्त क्रैश टेस्ट में वे तय मानकों पर खरे नहीं उतर सके.

सेफ्टी टेस्ट में Cybertruck का प्रदर्शन

  • अप्रैल 2025 के बाद बने Tesla Cybertruck मॉडल्स में कुछ जरूरी बदलाव किए गए थे. इन बदलावों का सीधा असर क्रैश टेस्ट के नतीजों पर पड़ा. Cybertruck ने फ्रंट क्रैश, साइड इंपैक्ट और पैसेंजर सेफ्टी जैसे अहम टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन किया. यही वजह है कि इसे Top Safety Pick+ का खिताब मिला.

पिकअप ट्रकों के लिए सेफ्टी टेस्ट क्यों होते हैं मुश्किल

  • पिकअप ट्रक आमतौर पर बड़े और भारी होते हैं. इनका ग्राउंड क्लीयरेंस भी ज्यादा होता है, जिससे टक्कर के समय झटके को संभालना मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा पैदल चलने वालों की सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती होती है. नए IIHS Testing Standard इन समस्याओं को और गहराई से टेस्ट करते हैं.

Cybertruck कैसे बना सबसे अलग?

  • Tesla ने Cybertruck के फ्रंट हिस्से और अंदरूनी ढांचे में सुधार किए हैं. इन बदलावों से टक्कर के समय यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मिलती है. स्टेनलेस स्टील बॉडी होने के बावजूद Cybertruck ने क्रैश एनर्जी को सही तरीके से कंट्रोल किया, जो इसे बाकी पिकअप ट्रकों से अलग बनाता है. Tesla Cybertruck फिलहाल भारत में नहीं बिकता है. हालांकि Tesla ने भारत में Model Y लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये है.

ये भी पढ़ें: Creta को टक्कर देने आ रही Mahindra की नई मिड-साइज SUV, जानें कैसा होगा डिजाइन

Published at : 18 Dec 2025 12:53 PM (IST)
Tags :
Tesla Cybertruck Crash Test Safest Pickup Truck IIHS Safety Rating 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘विकसित भारत’ के जी राम जी बिल पर संसद में चर्चा शुरू, विपक्ष का हंगामा
‘विकसित भारत’ के जी राम जी बिल पर संसद में चर्चा शुरू, विपक्ष का हंगामा
छत्तीसगढ़
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
विश्व
Russia Muslim Population: इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Pollution | AQI Delhi
Silver ने रचा इतिहास 40 साल बाद Crude Oil को पछाड़ा | Silver Price New Era शुरू?| Paisa Live
Sansani:घर के अंदर मौत का तहखाना !
IPO Alert: MARC Technocrats IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
UP News:स्कूल के मिड-डे मील में रेंगते मिले कीड़े, हड़कंप मचने के बाद BSA ने बैठाई जांच! | Mau
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘विकसित भारत’ के जी राम जी बिल पर संसद में चर्चा शुरू, विपक्ष का हंगामा
‘विकसित भारत’ के जी राम जी बिल पर संसद में चर्चा शुरू, विपक्ष का हंगामा
छत्तीसगढ़
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
विश्व
Russia Muslim Population: इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
साउथ सिनेमा
द राजा साब फेम एक्ट्रेस निधि को भीड़ ने घेरा, हालत हुई खराब, धक्का-मुक्की का वीडियो देख भड़कीं चिन्मयी श्रीपदा
द राजा साब फेम एक्ट्रेस निधि को भीड़ ने घेरा, हालत हुई खराब, धक्का-मुक्की का वीडियो देख भड़कीं चिन्मयी श्रीपदा
हेल्थ
Early Kidney Failure Signs: किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
जनरल नॉलेज
अब नेपाल में चलेंगे 200 और 500 के भारतीय नोट, वहां कितनी हो जाती है इनकी वैल्यू?
अब नेपाल में चलेंगे 200 और 500 के भारतीय नोट, वहां कितनी हो जाती है इनकी वैल्यू?
जनरल नॉलेज
Minorities Rights Day 2025: अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget