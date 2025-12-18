एक्सप्लोरर
Creta को टक्कर देने आ रही Mahindra की नई मिड-साइज SUV, जानें कैसा होगा डिजाइन
महिंद्रा एक नई मिड-साइज SUV लाने की तैयारी में है, जो Hyundai Creta और Tata Sierra को टक्कर दे सकती है. आइए इसके डिजाइन, फीचर्स और लॉन्च डिटेल्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.
महिंद्रा आने वाले समय में अपनी SUV रेंज को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है. कंपनी भारत के मिड-साइज SUV सेगमेंट में एंट्री करना चाहती है, जहां इस समय Hyundai Creta का दबदबा बना हुआ है. इस नई SUV का मुकाबला Tata Sierra जैसी आने वाली गाड़ियों से भी हो सकता है. अभी तक कंपनी ने इस कार को लेकर कोई पक्की जानकारी नहीं दी है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री में इसे लेकर काफी चर्चा है.
नए प्लेटफॉर्म पर बनेगी Mahindra की SUV
- महिंद्रा की यह नई SUV कंपनी के नए NU_IQ मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर तैयार की जा सकती है. इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि इस पर पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सभी तरह के पावरट्रेन तैयार किए जा सकते हैं. इसका मतलब है कि आने वाले समय में यह SUV अलग-अलग इंजन ऑप्शन के साथ बाजार में आ सकती है. माना जा रहा है कि यह SUV XUV ब्रांड के तहत लॉन्च होगी और इसकी पोजिशन Creta से सीधी टक्कर वाली होगी.
Vision S कॉन्सेप्ट से मिलेगा डिजाइन का आइडिया
- महिंद्रा की यह नई SUV, Vision S कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो सकती है, जिसे इस साल Independence Day पर दिखाया गया था. इस कॉन्सेप्ट के फ्रंट में महिंद्रा का ट्विन पीक्स लोगो और खास LED लाइट्स देखने को मिली थीं. इसका डिजाइन काफी मजबूत और SUV जैसा है, जो ऑफ-रोडिंग का एहसास देता है. ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस, बड़े टायर और चौड़ा स्टांस इसे रोड पर दमदार बनाते हैं. हालांकि, प्रोडक्शन मॉडल में कुछ डिजाइन एलिमेंट्स को थोड़ा सिंपल किया जा सकता है.
अंदर से भी होगी फीचर से भरपूर
- Vision S कॉन्सेप्ट के केबिन में नया स्टीयरिंग व्हील, बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम और वायरलेस मोबाइल कनेक्टिविटी दी गई थी. इसके साथ पैनोरमिक सनरूफ और ड्यूल-टोन इंटीरियर भी देखने को मिला. कॉन्सेप्ट में फ्यूल कैप होने से साफ है कि यह ICE इंजन वाली SUV है. प्रोडक्शन मॉडल में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन मिलने की उम्मीद है.
कब तक लॉन्च हो सकती है ये SUV
- रिपोर्ट्स के अनुसार, Mahindra की यह नई मिड-साइज SUV साल 2027 तक भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकती है. लॉन्च के बाद यह सीधे Hyundai Creta और आने वाली Tata Sierra को कड़ी टक्कर देगी.
