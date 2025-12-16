देसी पिकअप से लेकर लैंड क्रूजर तक, रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ में इन कारों ने लूटी महफिल

अर्जुन रामपाल के किरदार मेजर इकबाल की एंट्री Land Cruiser Defender के साथ होती है. इसका रफ लुक और दमदार रोड प्रेजेंस किरदार को और गंभीर बनाता है. भारत में मिलने वाले Defender के अलग-अलग इंजन ऑप्शन इसे पावर और परफॉर्मेंस दोनों में खास बनाते हैं, जो फिल्म के मिलिट्री और एक्शन सीन में पूरी तरह फिट बैठते हैं.

रणवीर सिंह की नई फिल्म ‘धुरंधर’ इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है. दमदार कहानी, असरदार डायलॉग्स और हाई-लेवल एक्शन के साथ यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. फिल्म को एक बेहतरीन स्पाई थ्रिलर बताया जा रहा है, लेकिन इसकी एक और खास बात है, जो ऑटोमोबाइल लवर्स का दिल जीत रही है. दरअसल, ‘धुरंधर’ में दिखने वाली पावरफुल और आइकॉनिक कारें फिल्म के एक्शन को और ज्यादा रियल और रोमांचक बना दी हैं. आइए इऩ कारों पर नजर डालते हैं.

Lexus LX 470

फिल्म में संजय दत्त के किरदार एसपी असलम चौधरी की सवारी Lexus LX 470 है. सफेद रंग की यह बड़ी और मजबूत SUV उनकी दमदार पर्सनालिटी को पूरी तरह मैच करती है. चाहे गोलियों से बचते हुए चेज सीन हों या खतरनाक रास्तों पर पीछा करना, LX 470 हर सीन में अपनी मजबूती दिखाती है और फिल्म के हाई-एक्शन मोमेंट्स को और रियल बनाती है.

Land Cruiser Defender

रहमान डकैत के काफिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी Isuzu D-Max संभालती है. ये पिकअप खराब रास्तों और तेज रफ्तार चेज में आसानी से चलती नजर आती है. इसकी ऑफ-रोड क्षमता और मजबूत बॉडी इसे फिल्म के खतरनाक सीन के लिए एकदम सही बनाती है.

Tata Xenon

Tata Xenon को फिल्म में लियारी टास्क फोर्स की ऑफिशियल गाड़ी के तौर पर दिखाया गया है. इसका इस्तेमाल दुश्मनों के रास्ते रोकने और चेज सीन में किया गया है. मजबूत बॉडी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की वजह से यह सीन को ज्यादा रियल बनाती है.

Toyota Land Cruiser FJ60