भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब SUV सेगमेंट में भी कई अच्छे विकल्प मिल रहे हैं. Tata, Mahindra और Kia जैसी कंपनियां अपनी दमदार इलेक्ट्रिक SUV के साथ बाजार में मौजूद हैं, लेकिन जब बात आती है रेंज की, तो ज्यादातर लोग यही जानना चाहते हैं कि एक बार चार्ज करने पर कौन सी SUV सबसे ज्यादा दूरी तय कर सकती है. यही बात खरीदने का फैसला लेने में भी अहम भूमिका निभाती है.

Tata की इलेक्ट्रिक SUV कितनी देती है रेंज ?

Tata Motors भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है. Tata Nexon EV और Nexon EV Long Range जैसे मॉडल्स काफी पॉपुलर हैं. Nexon EV Long Range एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 450 से 465 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती है. यह शहर और हाईवे दोनों के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है. Tata की गाड़ियों की खास बात यह है कि ये किफायती होती हैं और मेंटेनेंस भी कम रहता है.

Mahindra की इलेक्ट्रिक SUV कितनी दमदार है?

Mahindra भी अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रही है. कंपनी की XUV400 EV एक मजबूत और पावरफुल SUV मानी जाती है. यह गाड़ी करीब 450 से 456 किलोमीटर तक की रेंज देती है, जो इसे Tata की सीधी टक्कर में खड़ा करती है. Mahindra की SUV में पावर और मजबूत बॉडी का अच्छा बैलेंस मिलता है. यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो परफॉर्मेंस के साथ-साथ रेंज भी चाहते हैं.

Kia की इलेक्ट्रिक SUV क्या देती है ज्यादा रेंज?

Kia की इलेक्ट्रिक SUV जैसे Kia EV6 इस सेगमेंट में प्रीमियम विकल्प के रूप में आती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी रेंज है. Kia EV6 एक बार चार्ज होने पर करीब 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है. इसके साथ ही इसमें फास्ट चार्जिंग और एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं. हालांकि, इसकी कीमत Tata और Mahindra की तुलना में काफी ज्यादा होती है, इसलिए यह हर किसी के बजट में फिट नहीं बैठती.

किसे चुनना है सही?

अगर आप सबसे ज्यादा रेंज चाहते हैं और बजट की चिंता नहीं है, तो Kia EV6 एक बेहतर विकल्प है. लेकिन अगर आप कम बजट में अच्छी रेंज और भरोसेमंद गाड़ी चाहते हैं, तो Tata Nexon EV और Mahindra XUV400 दोनों ही अच्छे विकल्प हैं. दोनों ही गाड़ियां लगभग बराबर रेंज देती हैं, इसलिए आपका चुनाव फीचर्स और पसंद पर निर्भर करेगा.

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