आज के समय में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग ऐसी कार चाहते हैं जो किफायती हो, माइलेज अच्छा दे और चलाने में आसान हो. ऐसे में Tata Tiago CNG Automatic एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आती है. यह भारत की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक CNG कार है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.23 लाख है. खास बात ये है कि यह CNG के साथ ऑटोमैटिक AMT ट्रांसमिशन देने वाली इकलौती कारों में से एक है, जो मिडिल क्लास और नए ड्राइवर्स के लिए काफी बेहतर साबित होती है.

इंजन और ड्राइविंग

Tata Tiago CNG AMT में 1.2 लीटर का Revotron पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो CNG मोड में करीब 73 bhp की पावर और 95 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स मिलता है, जिससे शहर के ट्रैफिक में ड्राइव करना आसान हो जाता है. डुअल फ्यूल सिस्टम की वजह से आप जरूरत पड़ने पर CNG से पेट्रोल पर भी स्विच कर सकते हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा में कोई परेशानी नहीं होती.

माइलेज और खर्च में बचत

Tata Tiago CNG Automatic का ARAI सर्टिफाइड माइलेज 28.06 km/kg है, जो इसे अपनी सेगमेंट की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारों में शामिल करता है. CNG का इस्तेमाल करने से फ्यूल खर्च लगभग आधा हो जाता है, जिससे यह कार रोजाना इस्तेमाल के लिए काफी किफायती बन जाती है. ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के बावजूद इसका माइलेज प्रभावित नहीं होता, जो इसे और खास बनाता है.

फीचर्स और सेफ्टी

Tata Tiago CNG Automatic में 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, हरमन का दमदार साउंड सिस्टम और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के मामले में Tata Tiago को 4-स्टार Global NCAP रेटिंग मिली है, जिसमें डुअल एयरबैग, ABS और EBD जैसे जरूरी फीचर्स शामिल हैं. कुल मिलाकर, Tata Tiago CNG Automatic कम कीमत में शानदार माइलेज, सेफ्टी और आराम का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है.

