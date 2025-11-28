एक्सप्लोरर
Tata Sierra Vs Maruti Grand Vitara: दोनों SUVs में किसका इंजन है दमदार? देखें अंतर
Tata Sierra में कई ऐसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जो इसके सेगमेंट की अन्य SUVs में नहीं मिलते, जबकि ग्रैंड विटारा भी ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए शानदार फीचर्स के साथ बेहतर विकल्प पेश करती है.
टाटा की नई Sierra लॉन्च होते ही आपके मन में सवाल आ रही होगा कि ये SUV अपने सेगमेंट में मौजूद Maruti Grand Vitara को कितना टक्कर दे पाएगी. दरअसल, दोनों ही कारें मिड-साइज SUV कैटेगरी में आती हैं और भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर हैं. ऐसे में जानते हैं कि फीचर्स, इंजन, साइज और कीमत के मामले में इनमें से कौन बेहतर विकल्प साबित हो सकती है.
कीमत में कितना अंतर?
- सबसे पहले कीमत की बात करें तो टाटा सिएरा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये रखी गई है. इसके बाकी वेरिएंट्स की कीमत जल्द ही सामने आएगी. वहीं, ग्रैंड विटारा की कीमत 10.77 लाख रुपये से शुरू होकर 19.72 लाख रुपये तक जाती है. दोनों SUVs की शुरुआती कीमतें काफी नजदीक हैं, इसलिए बजट के आधार पर बड़ा अंतर नहीं पड़ता.
किसका इंजन है ज्यादा पावरफुल?
- इंजन की बात करें तो सिएरा इस मामले में काफी आगे है. इसमें 1498cc का 4-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 105bhp की पावर और 145Nm का टॉर्क देता है. वहीं, ग्रैंड विटारा में 1490cc का 3-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 91.18bhp की पावर और 122Nm का टॉर्क जनरेट करता है. पावर के साथ ही सिएरा में 50 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक भी है, जबकि ग्रैंड विटारा में 45 लीटर का टैंक मिलता है.
किसमें है ज्यादा Space?
- डायमेंशन्स में भी सिएरा ज्यादा बड़ी और स्पेशियस है. ये 4340mm लंबी, 1841mm चौड़ी और 1715mm ऊंची है. इसका व्हीलबेस भी ग्रैंड विटारा से ज्यादा है, जिससे केबिन और भी खुला महसूस होता है. इसके साथ ही इसमें 622 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है, जबकि ग्रैंड विटारा में सिर्फ 373 लीटर स्पेस मिलता है.
फीचर्स में किसका पलड़ा भारी?
- फीचर्स के मामले में टाटा सिएरा आगे निकल जाती है. इसमें तीन स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे कई एडवांस फीचर्स हैं. वहीं, ग्रैंड विटारा भी क्लाइमेट कंट्रोल, 360 कैमरा, 6 एयरबैग, कीलैस एंट्री और सुरक्षा से जुड़े कई फीचर्स के साथ आती है.

