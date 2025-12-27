Tata Sierra या Hyundai Creta, कौन-सी SUV खरीदना आपके लिए रहेगा बेहतर? जानें डिटेल्स

भारतीय बाजार में Hyundai Creta लंबे समय से एक भरोसेमंद नाम रही है. अब Tata Motors ने नई Tata Sierra को लॉन्च कर इस सेगमेंट में मुकाबला बढ़ा दी है. Sierra को प्रीमियम लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ पेश किया गया है. ऐसे में सवाल यह है कि Tata Sierra और Hyundai Creta में से आपके लिए कौन-सी SUV ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

दोनों की कितनी है कीमत?

कीमत की बात करें तो Hyundai Creta की शुरुआती कीमत Tata Sierra से थोड़ी कम है, जिससे ये बजट खरीददारों को ज्यादा पसंद आ सकती है. Creta का बेस मॉडल 10.73 लाख एक्स-शोरूम से शुरू होता है, जबकि Tata Sierra की शुरुआती कीमत 11.49 लाख है. हालांकि टॉप वेरिएंट में तस्वीर बदल जाती है. Sierra की अधिकतम कीमत 18.49 लाख है, जबकि Creta का टॉप मॉडल 20.20 लाख तक जाता है.

सिएरा में मिलते हैं ये फीचर्स

Tata Sierra का केबिन इसे भीड़ से अलग बनाता है. Tata का दावा है कि यह अब तक का उसका सबसे प्रीमियम इंटीरियर है और पहली नजर में यह बात सही भी लगती है. Sierra में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जो इस सेगमेंट में इसे खास बनाता है. इसके मुकाबले Hyundai Creta में डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलता है. Sierra में 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं, जो इसे ज्यादा दमदार और प्रीमियम लुक देते हैं.

कैसी है टेक्नोलॉजी?

दोनों SUVs में कई फीचर्स समान हैं, लेकिन Sierra कुछ मामलों में आगे निकलती है. इसमें मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम और फ्रंट सीट्स के लिए बेहतर थाई सपोर्ट मिलता है. ये सभी चीजें केबिन को ज्यादा आरामदायक और लग्जरी फील देती हैं. वहीं Hyundai Creta भी रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से आरामदायक सीटिंग और आसान ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है, जो इसे फैमिली यूज के लिए बेहतर बनाता है.

नई Tata Sierra का डिजाइन काफी अलग और यूनिक है. इसमें पुराने जमाने की Sierra की झलक देखने को मिलती है, जो इसे खास बनाती है. इसके कलर ऑप्शंस भी भारतीय टच के साथ आते हैं. दूसरी ओर, Hyundai Creta का डिजाइन भी काफी मॉडर्न है. अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ज्यादा फीचर्स और प्रीमियम फील चाहते हैं तो Tata Sierra आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है.वहीं अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस और बैलेंस पैकेज चाहते हैं तो Hyundai Creta अब भी एक मजबूत SUV बनी हुई है.

