हिंदी न्यूज़ऑटोकैसा है Tata Sierra का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू? परफॉर्मेंस से राइड क्वालिटी तक जानिए सब

कैसा है Tata Sierra का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू? परफॉर्मेंस से राइड क्वालिटी तक जानिए सब

टाटा सिएरा भारतीय बाजार में लॉन्च हो चुकी है और इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा से माना जा रहा है. आइए इस SUV के लुक, कम्फर्ट और इंजन परफॉर्मेंस को लेकर रिव्यू को बारे में जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 30 Dec 2025 03:20 PM (IST)
टाटा मोटर्स ने हाल ही में भारत में नई Tata Sierra को लॉन्च किया है. 11.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ यह SUV ऐसे सेगमेंट में उतरी है, जहां पहले से ही कड़ा मुकाबला है और आगे चलकर यह और भी तेज होने वाला है. इसी बीच Tata Sierra के 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल वर्जन का रिव्यू किया गया है. आइए जानते हैं इस SUV के लुक, कम्फर्ट और इंजन परफॉर्मेंस को लेकर रिव्यू में क्या कहा गया है.

डिजाइन और रोड प्रेजेंस ने बनाया खास

  • Tata Sierra का लुक इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. इसका बॉक्सी डिजाइन, पतली LED लाइट्स और फ्लश डोर हैंडल इसे बेहद प्रीमियम बनाते हैं. साइज में यह अपने राइवल्स जैसी है, लेकिन सड़क पर ज्यादा बड़ी और मजबूत दिखती है. 19 इंच के बड़े पहिए भी इसके डिजाइन के साथ अच्छे लगते हैं. पेंट क्वालिटी और ओवरऑल फिनिश शानदार है, जिससे इसकी रोड प्रेजेंस काफी दमदार हो जाती है.

इंटीरियर, फीचर्स और कम्फर्ट

  • अंदर बैठते ही Tata Sierra का इंटीरियर प्रैक्टिकल और प्रीमियम फील देता है. डैशबोर्ड का लेयर्ड डिजाइन अच्छा लगता है और टचस्क्रीन सिस्टम स्मूद तरीके से काम करता है. 360 डिग्री कैमरा बहुत साफ व्यू देता है. इसमें पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेशन के साथ कम्फर्टेबल सीट्स, 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम और बड़ा पैनोरमिक सनरूफ मिलता है. पीछे की सीटों पर भी जगह अच्छी है और लंबे सफर में आराम बना रहता है. बूट स्पेस बड़ा है और पावर्ड टेलगेट भी दिया गया है.

इंजन, परफॉर्मेंस और राइड क्वालिटी

  • 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 160 bhp की पावर देता है और ड्राइव करने में स्मूद लगता है. ऑटोमैटिक गियरबॉक्स बिना झटके के काम करता है और सिटी व हाईवे दोनों के लिए सही है. माइलेज करीब 12 से 13 kmpl रहता है. सस्पेंशन मजबूत है और खराब सड़कों पर भी गाड़ी बैलेंस बनाए रखती है. 205mm का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे थोड़ा बहुत ऑफ-रोड भी बेहतर बनाता है.

क्या हो सकता था सुधार?

  • कुछ जगह पैनल गैप ठीक नहीं लगे और पावर्ड टेलगेट थोड़ा और ऊपर खुलना चाहिए था. स्टीयरिंग थोड़ा भारी लगता है और अंदर की तीसरी स्क्रीन ड्राइवर का ध्यान भटका सकती है. पीछे की छोटी खिड़की से केबिन थोड़ा बंद सा फील होता है. बता दें कि Tata Sierra अब तक की Tata Motors की सबसे बेहतरीन कारों में से एक साबित होती है. दमदार डिजाइन, शानदार राइड क्वालिटी और मजबूत परफॉर्मेंस के साथ यह कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है और अपने राइवल्स के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है.

Published at : 30 Dec 2025 03:20 PM (IST)
