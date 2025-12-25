125cc स्कूटर सेगमेंट भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सेगमेंट है. यहां ग्राहक ऐसा स्कूटर चाहते हैं जो रोजाना शहर में चलाने के लिए आरामदायक हो, अच्छा माइलेज दे और मेंटेनेंस भी कम हो. Suzuki Access 125 और Hero Destini 125 दोनों ही इसी जरूरत को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. यही वजह है कि लोग अक्सर इन दोनों के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि किसका माइलेज ज्यादा दमदार है.

Suzuki Access 125 Vs Hero Destini 125: कीमत

Suzuki Access 125 चार वेरिएंट्स में उपलब्ध है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 77,684 से शुरू होकर 93,877 तक जाती है. ज्यादा वेरिएंट्स होने की वजह से ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से चुनने का विकल्प मिलता है. वहीं Hero Destini 125 की कीमत 83,997 से शुरू होकर 84,919 तक जाती है. यह कम वेरिएंट्स में आता है, लेकिन इसकी रेंज साफ और सीधी है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Suzuki Access 125 में 124cc का एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 8.31 hp की पावर और 10.2 Nm का टॉर्क देता है. यह स्कूटर स्मूद और आरामदायक राइड के लिए जाना जाता है. Hero Destini 125 में 124.6cc का इंजन मिलता है, जो करीब 9 hp की पावर और 10.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. पावर के मामले में Destini थोड़ा आगे है, लेकिन दोनों ही स्कूटर शहर की राइडिंग के लिए बढ़िया हैं.

माइलेज में कौन आगे?

माइलेज डेली यूज के लिए सबसे अहम फैक्टर होता है. Suzuki Access 125 का दावा किया गया माइलेज करीब 45 km/l है. वहीं Hero Destini 125 का माइलेज लगभग 60 km/l बताया जाता है. असली माइलेज ट्रैफिक और चलाने के तरीके पर निर्भर करता है, लेकिन कागजों पर Destini ज्यादा किफायती नजर आता है.

फीचर्स में क्या फर्क है?

Suzuki Access 125 में डिजिटल-एनालॉग मीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB चार्जिंग और Suzuki Ride Connect जैसे फीचर्स मिलते हैं. Hero Destini 125 में सेमी-डिजिटल मीटर, LED हेडलैंप, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट और i3S स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम दिया गया है, जो माइलेज बढ़ाने में मदद करता है. अगर आप स्मूद राइड, भरोसेमंद ब्रांड और ज्यादा वेरिएंट्स चाहते हैं, तो Suzuki Access 125 बेहतर रहेगा. लेकिन अगर आपकी पहली प्राथमिकता माइलेज और वैल्यू फॉर मनी है, तो Hero Destini 125 एक समझदारी भरा विकल्प है. दोनों स्कूटर अपने-अपने तरीके से अच्छे हैं, फैसला आपकी जरूरत पर निर्भर करता है.

ये भी पढ़ें-

Top Selling Hatchback: नवंबर 2025 में Swift बनी नंबर-1, जानें Hyundai और Tata का हाल