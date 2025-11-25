एक्सप्लोरर
ट्रिपल स्क्रीन और दमदार लुक के साथ आज लॉन्च होगी Tata Sierra, जानें कितनी हो सकती है कीमत
नई Tata Sierra आज भारत में लॉन्च होने जा रही है. इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ और दमदार डिजाइन मिलेगा.आइए Sierra के फीचर्स, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन पर नजर डालते हैं.
Tata Motors आज यानी 25 नवंबर को अपनी मोस्ट अवेटेड SUV Tata Sierra 2025 लॉन्च करने जा रही है. इस SUV को लेकर पिछले कई महीनों से चर्चा तेज रही है, क्योंकि यह ब्रांड के आइकॉनिक 90s मॉडल की नए अवतार में वापसी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Sierra को पहले ICE इंजन विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा. इसका यूनिक डिजाइन, नए फीचर्स और सेफ्टी से जुड़ी खूबियां इसे अपनी श्रेणी का बेहद आकर्षक विकल्प बना रही हैं. लॉन्च से पहले ही इसकी बुकिंग चुनिंदा डीलर्स 11,000 रुपये में ले रहे हैं. आइए Sierra के फीचर्स, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन पर नजर डालते हैं.
Tata Sierra का दमदार और मॉडर्न डिजाइन
- नई Tata Sierra का डिजाइन फ्यूचरिस्टिक होने के साथ-साथ अपने पुराने मॉडल से मैच करती है. फ्रंट में फुल-विड्थ LED लाइट बार दी गई है, जिसके साथ टेक्सचर्ड ग्रिल और बड़ा ‘Sierra’ बैजिंग SUV को पावरफुल लूक देती है. लोअर पार्ट में LED हेडलैंप्स और वर्टिकल फॉग लैंप्स इसे और प्रीमियम बनाते हैं. साइड प्रोफाइल में क्लासिक Alpine विंडो, ब्लैक्ड-आउट B-पिलर, फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट और 19-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील SUV को एक अल्ट्रा-मॉडर्न लुक देते हैं.
Tata Sierra का लग्जरी इंटीरियर और फीचर्स
- SUV का इंटीरियर ब्लैक-ग्रे थीम पर बेस्ड है, जिसे नए थिएटर प्रो ट्रिपल स्क्रीन सेटअप से सजाया गया है. इसमें एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दो बड़े इंफोटेनमेंट डिस्प्ले शामिल हैं, जिन्हें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों यूज कर सकते हैं. फीचर्स में JBL का 12-स्पीकर Dolby Atmos साउंडबार, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जर, रियर सनशेड्स, 360-डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और मल्टीपल ड्राइव व टेरेन मोड शामिल हैं. इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो-होल्ड SUV के प्रीमियम एक्सपीरियंस को और बढ़ाते हैं.
स्पेसिफिकेशन और पावरट्रेन
- नई Sierra में Tata तीन इंजन विकल्प-1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन देने वाली है. ये इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आएंगे. पेट्रोल मॉडल्स में 15–18 kmpl और डीजल में 20+ kmpl का माइलेज मिलने की उम्मीद है. बूट स्पेस लगभग 500 लीटर के आसपास हो सकता है.
कितनी होगी कीमत?
- रिपोर्ट्स के अनुसार Tata Sierra की एक्स-शोरूम कीमत 11–12 लाख रुपये से शुरू होकर 22 लाख रुपये तक जा सकती है. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara और Honda Elevate जैसी पॉपुलर मिड-साइज SUVs से होगा.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, कई उड़ानें रद्द, एयर इंडिया, इंडिगो एक्शन में आईं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
क्रिकेट
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! इस भारतीय खिलाड़ी की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ / litre
New Delhi
Source: IOCL