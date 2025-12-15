एक्सप्लोरर
नई नवेली Tata Sierra के टॉप मॉडल की क्या है कीमत? कंपनी ने कीमतों को लेकर किया ऐलान
टाटा ने सिएरा के सभी वेरिएंट्स मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं. ये नई कार स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस मॉडल में मार्केट में मौजूद है.
टाटा ने हाल ही में अपनी मोस्ट अवेटेड कार सिएरा को लॉन्च किया है. यह एक 5-सीटर SUV है, जिसे कई वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है. अब कंपनी ने अपने टॉप मॉडल की कीमतों का भी खुलासा कर दिया है. टाटा सिएरा की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होकर 21.29 लाख रुपये तक जाती है. आइए टाटा सिएरा के सभी वेरिएंट्स और उनकी कीमतों के बारे में जानते हैं.
Tata Sierra के सभी वेरिएंट्स की कीमत
- टाटा मोटर्स ने सिएरा के सभी वेरिएंट्स मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं. टाटा की ये नई कार स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस मॉडल में मार्केट में लाई गई है.
- टाटा सिएरा का स्मार्ट प्लस वेरिएंट, जिसमें 1.5-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन लगा है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, इस गाड़ी का बेस मॉडल है. इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये है. वहीं 1.5-लीटर Kryojet डीजल इंजन के साथ मिलने वाले बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 12.99 लाख रुपये है.
- टाटा सिएरा के प्योर वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम प्राइस 12.99 लाख रुपये से शुरू होकर 15.99 लाख रुपये के बीच है. सिएरा के प्योर प्लस वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस 14.49 लाख रुपये से शुरू होकर 17.49 लाख रुपये के बीच है.
- सिएरा के एडवेंचर मॉडल में तीन वेरिएंट लाए गPए हैं, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 15.29 लाख रुपये से शुरू होकर 16.79 लाख रुपये तक जाती है. एडवेंचर प्लस के चार वेरिएंट मार्केट में हैं, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 15.99 लाख रुपये से शुरू होकर 18.49 लाख रुपये तक जाती है.
- सिएरा के Accomplished मॉडल के चार वेरिएंट और Accomplished Plus के तीन वेरिएंट मार्केट में आए हैं. टाटा सिएरा के Accomplished वेरिएंट की कीमत 17.99 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल Accomplished+ की कीमत 21.29 लाख रुपये तक जाती है.
यह भी पढ़ें:-
आज लॉन्च होगी 2026 MG Hector, ADAS और सेफ्टी अपग्रेड के साथ आएगी नई SUV, जानें कीमत
यह भी पढ़ें:-
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
महाराष्ट्र
पुणे में खौफनाक वारदात, चलती क्लास के बीच बच्चे का गला काटकर फरार हुआ क्लासमेट!
विश्व
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
क्रिकेट
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL