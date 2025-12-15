आज लॉन्च होगी 2026 MG Hector, ADAS और सेफ्टी अपग्रेड के साथ आएगी नई SUV, जानें कीमत

एमजी मोटर भारत में आज यानी 15 दिसंबर 2025 को 2026 मॉडल MG हेक्टर को नए अंदाज में लॉन्च करने जा रही है. कंपनी इस फेसलिफ्ट मॉडल के जरिए SUV को पहले से ज्यादा प्रीमियम और बेहतर बनाना चाहती है. पिछले कुछ समय से इस सेगमेंट में मुकाबला काफी बढ़ गया है, ऐसे में एमजी हेक्टर को नए बदलावों के साथ पेश किया जाएगा ताकि ग्राहकों की रुचि फिर से बढ़ सके. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

पहले से ज्यादा शानदार एक्सटीरियर डिजाइन

2026 MG हेक्टर के बाहर के लुक में साफ बदलाव देखने को मिल सकता है. SUV को और दमदार दिखाने के लिए सामने की तरफ नई और बड़ी ग्रिल दी जा सकती है. आगे और पीछे के बंपर को भी नए डिजाइन में पेश किया जाएगा. क्रोम का इस्तेमाल पहले की तरह रहेगा, जिससे गाड़ी का लुक और प्रीमियम लगेगा. लाइटिंग में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन टेल लैंप्स में हल्का अपडेट संभव है. इसके साथ ही नए डिजाइन के बड़े अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं.

केबिन में मिलेगा नया और फ्रेश अहसास

नई MG हेक्टर के इंटीरियर को और बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया है. हालांकि पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन नए कलर ऑप्शन और सीट कवर देखने को मिल सकते हैं. बड़ी टचस्क्रीन पहले की तरह रहेगी, लेकिन उसका सिस्टम पहले से ज्यादा आसान और तेज हो सकता है, जिससे ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल करना आरामदायक होगा.

फीचर्स और सेफ्टी पर रहेगा खास फोकस

MG हेक्टर हमेशा से फीचर्स के लिए जानी जाती है और इस बार भी कंपनी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स मिलते रहेंगे. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, मजबूत सेफ्टी सिस्टम और लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जिससे ड्राइव और ज्यादा सुरक्षित बनेगी.

इंजन रहेगा पहले जैसा भरोसेमंद

2026 MG हेक्टर में इंजन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन मिलेंगे, जो पहले से ही बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं. कुल मिलाकर, नया लुक और दमदार फीचर्स के साथ MG हेक्टर SUV बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी.

